Remco Evenepoel verliest ook tijd in aankomst bergop, Nico Denz is nipt beste vluchter

Ondanks een corona-uitbraak zijn ze gewoon blijven voortfietsen in de Ronde van Zwitserland. Voor Nico Denz een goeie zaak, want hij boekte in Moosalp de mooiste overwinning uit zijn carrière. Remco Evenepoel had voor de tweede dag op een rij geen goeie benen (door de hitte?). Hij verloor een kleine minuut op de favorieten. Jakob Fuglsang blijft in het geel, dat hij erfde van Aleksandr Vlasov, die opgaf vanwege corona.