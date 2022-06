Daryl Impey klopt Michael Matthews in sprint van uitgedund peloton in Zwitserland

Daryl Impey (Israel-Premier Tech): "Ik ben extatisch. Het niveau van de jongere gasten is de laatste tijd zo hoog en na het accident dat ik vorig jaar had, wist ik niet of ik dit nog ooit ging kunnen."

"Ik voelde me al goed op de klim en wist me ook goed te positioneren voor de sprint, in het wiel van de mannen van EF. Op 200 meter dacht ik even dat ingesloten werd, maar toen kwam er een opening op links en ben ik er vol voor gegaan."

Impey liet zich bijna vangen aan een "Van Aertje". "Ik was van plan mijn handen op te steken, maar toen zag ik plots een blauw shirt langszij komen dus moest ik nog een jump plaatsen vlak voor de lijn. Dat ik jongens als Matthews versla op het einde van mijn carrière is gewoon een fantastisch gevoel."