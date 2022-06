Evenepoel toont zich in de finale, maar dagzege in Zwitserland is voor Williams

De eerste rit in een notendop:

De eerste etappe beloofde pittig te worden. Zo'n 2800 hoogtemeters moesten bedwongen worden op een lokaal parcours in en rond Kusnacht. Zeven renners kozen al vlug het hazenpad.



In het peloton waren er veel ploegen geïnteresseerd in de ritzege. De koplopers kregen nooit meer dan 4 minuten. Vooraan maakte vooral Quinn Simmons indruk. Hij houdt de bergtrui over aan zijn ondernemingen.



In de achtergrond was er vooral controle. Enkel Gilbert probeerde het even op 50 kilometer van de finish, maar werd al snel bijgebeend. Het was wachten op het laatste klimmetje voor de koers echt losbarstte.