Drama in Romandië: Woods wint na ongelukkige val van Thomas

15:45 15 uur 45 match afgelopen Woods pakt de dubbelslag! Michael Woods wint de sprint. De Canadees zet als eerste aan maar verrast Geraint Thomas niet. De ex-Tourwinneer zet nog eens aan maar gaat tegen de grond in de laatste meters. Woods wint dus. Door de ongelukkige val van Thomas wordt Michael Woods de nieuwe leider in het klassement. Thomas krijgt morgen in de tijdrit wel een kans op revanche.

15:44 15 uur 44.

15:37 Woods, Thomas of toch nog O'Connor? Nog 1 kilometer te gaan. Woods kan het tempo van Thomas maar net volgen. Er mag wel niet getwijfeld worden. Ook O'Connor is in de buurt.

15:36 15 uur 36. Ze zijn met 2 nu. Geraint Thomas en Michael Woods. Zij zullen uitmaken wie vandaag de winst pakt. Nog 2km.

15:30 15 uur 30. Thomas komt. Geraint Thomas probeert naar Woods te rijden. De Brit was met Fausta Masnada weggereden uit de favorietengroep. Maar ook dat tempo gaat te traag voor de Brit. Woods lijkt eraan voor de moeite.

15:29 15 uur 29. Woods is ontketend. Lang heeft Petilli niet kunnen genieten van de koppositie want daar is Michael Woods al. Hij snelt de Italiaan in een rotvaart voorbij. De Canadees lijkt op weg naar de overwinning, of krijgt hij nog een klop van de hamer?

15:29 15 uur 29. Erop en erover. Simone Petilli werd daarnet nog gelost door Magnus Cort maar blijkt zijn klim beter ingedeeld te hebben dan de Deen van EF Educatio - Nippo. Hij gaat erop en erover.

15:27 15 uur 27. Cort lijkt eraan voor de moeite. Woods gaat hard. Het gat met Cort wordt steeds kleiner. Cort valt helemaal stil en ziet Petilli ook al terugkomen uit de achtergrond.

15:26 15 uur 26. Woods opnieuw. Voor Woods gaat het ook in dat kleine groepje te traag en schudt nogmaals aan de boom. Enkel O'Connor kan mee.

15:23 15 uur 23. Woods rijdt weg. Het werk van Rohan Dennis zit erop. Het teken voor Michael Woods om aan te vallen. Met Hamilton en O'Connor krijg Woods enkele metgezellen mee. Ook Fausto Masnada komt in de achtergrond nog terug. Komen ze nog bij Magnus Cort?

15:20 15 uur 20. Nog 5km tot de meet. Nog 5km te gaan in deze wedstrijd en Magnus Cort rijdt nog steeds aan de leiding en met meer dan 3' voorsprong. Komt er nog een aanval van de favorieten of slaat Cort een dubbelslag?

15:18 15 uur 18. Porte aan de rekker. Porte toont enkele barstjes. De Australiër hangt aan de rekker in de groep der favorieten maar kraakt voorlopig nog niet.

15:15 15 uur 15. Soler opent de debatten. Marc Soler is nerveus en versnelt uit het peloton. De leider in het klassement vindt dat het te traag gaat en rijdt enkele meters weg. Hij wordt meteen teruggehaald door de troepen van Geraint Thomas.

15:13 15 uur 13. Woods bijna het decor in. Michael Woods heeft even problemen met zijn jasje uit te doen. De Canadees belandt even met zijn fiets in het gras. Als een volleerd veldrijder weet hij zijn fiets recht te houden.

15:07 15 uur 07. Magnus Cort alleen op pad. De Italiaan Simone Petilli van Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux moet een gaatje laten op Cort. Het is nog 9km tot de meet. Kan de Deen dit volhouden? Hij kreeg alvast de prijs voor de strijdlust van de organisatie.

15:02 Nog 10km tot de top. We zijn halfweg de klim. De vluchters verloren tot nu toe slechts anderhalve minuut op deze klim. Maar het is wachten tot de grote favorieten de knuppel in het hoenderhok gooien. Dan kan het heel snel gaan.

15:01 Voorsprong daalt tot 4'47". Het beulenwerk van Dario Cataldo levert wat op. De voorsprong van de koplopers slinkt zienderogen.

14:59 14 uur 59. Ook Van Wilder moet afhaken. De jongerentrui zal niet voor Ilan Van Wilder zijn. Net na Hirschi moet ook Van Wilder het peloton laten rijden. De deur staat open achteraan het peloton.

14:55 14 uur 55. Hirschi lost. Nummer 5 in het klassement Marc Hirschi moet de rol lossen. De leider in het jongerenklassement moet het peloton laten rijden. Dat is goed nieuws voor Ilan Van Wilder. De jonge Belg van Team DSM neemt virtueel de jongerentrui van Hirschi over. Al kan er nog veel gebeuren in de laatste kilometers.



Dat is goed nieuws voor Ilan Van Wilder. De jonge Belg van Team DSM neemt virtueel de jongerentrui van Hirschi over. Al kan er nog veel gebeuren in de laatste kilometers.