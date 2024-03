Ook in Catalonië prijs voor Alpecin-Deceuninck: jumpende Axel Laurance viert na spannende sprint

Op z'n Jasper Philipsen. Axel Laurance heeft het feestje van Alpecin-Deceuninck voortgezet in de Ronde van Catalonië. De talentvolle Fransman (22) toonde zich de snelste in een spannende sprint en gooide zijn fiets ultiem naar de overwinning. Tadej Pogacar kende een probleemloze dag en blijft de ongenaakbare leider.

De vijfde etappe was een moeilijke om in te schatten. Door de vele hoogtemeters was de kans op een massasprint klein. Dat zorgde voor heel wat aanvalspogingen in de openingsfase.

Pas na bijna twee uur koers konden vijf renners wegrijden: Oscar Rodriguez, Enzo Paleni, Christopher Juul-Jensen, Georg Steinhauser en Jacopo Mosca. Veel voorsprong kregen ze niet: maximaal 2'40".

De vluchtersgroep was klein, dus konden sprintersploegen controleren. Alpecin-Deceuninck en Cofidis zetten werkpaarden op kop waardoor het verschil snel slonk.

Op de Alt de la Creu d'Aragall (2e categorie) legde Israel-Premier Tech een stevig tempo op. Dat zorgde ervoor dat heel wat snelle mannen losten. Enkel Axel Laurance en Ivan Garcia Cortina waren er nog bij.

Laatste vluchters Steinhauser en Rodriguez werden gegrepen op de top, op 30 kilometer van het einde. In het peloton was er weinig organisatie. Het tempo lag wel hoog en er waren veel versnellingen, maar op 5 kilometer van de streep kwam een tweede peloton met veel sprinters nog aansluiten.

Daardoor kreeg de finale een andere dynamiek. Het scenario lag vast: we kregen een massasprint.

Patrick Konrad opende de sprint als eerste, maar de Oostenrijker had niet genoeg snelheid in de benen. Het werd een pittige strijd tussen vier mannen. Van den Berg leek er 2 op 2 van te maken, maar dat was buiten Axel Laurance gerekend.

Met lendenrukken sprintte de Fransman voorbij Van den Berg naar de overwinning. Het is al de derde profzege voor de regerende wereldkampioen bij de beloften.

Tadej Pogacar reed op de klim alert in het peloton en behoudt de leiderstrui. Hij gaat het slotweekend in met meer dan 2 minuten voorsprong.