Alpecin-Deceuninck weet van geen ophouden: Kaden Groves wint tussendoortje voor sprinters

clock 17:07 17 uur 07 match afgelopen end time Kaden Groves! Jawel, Kaden Groves gooit zijn fiets voorbij Coquard. Alweer niet voor de Fransman. Corbin Strong mag als derde mee het podium op.

clock 17:06 17 uur 06. Coquard gaat als eerste aan, Groves zit in zijn wiel. Kan de man van Alpecin-Deceuninck nog remonteren? . Coquard gaat als eerste aan, Groves zit in zijn wiel. Kan de man van Alpecin-Deceuninck nog remonteren?

clock 17:06 17 uur 06. De mannen van Israel trekken de sprint aan voor Corbin Strong. . De mannen van Israel trekken de sprint aan voor Corbin Strong.



clock 17:05 17 uur 05. We gaan in colonne de laatste kilometer in. Bora-Hansgrohe is prominent aanwezig. . We gaan in colonne de laatste kilometer in. Bora-Hansgrohe is prominent aanwezig.

clock 17:03 17 uur 03. Elk treintje probeert zich naar voren te wurmen, maar daar is niet genoeg plaats voor. Het zijn voorlopig de geelhemden van Jumbo-Visma die het commando voeren. . Elk treintje probeert zich naar voren te wurmen, maar daar is niet genoeg plaats voor. Het zijn voorlopig de geelhemden van Jumbo-Visma die het commando voeren.

clock 17:02 17 uur 02. Evenepoel voorin . Ook de mannen van Soudal-Quick Step zijn attent. Ze brengen hun kopman veilig naar de voorste regionen van het pak. . Evenepoel voorin Ook de mannen van Soudal-Quick Step zijn attent. Ze brengen hun kopman veilig naar de voorste regionen van het pak.

clock 16:59 16 uur 59. De samensmelting is een feit. De vluchters worden opgeslokt in de maag van het peloton, al zullen ze er langs de achterdeur weer even snel uitvallen. . De samensmelting is een feit. De vluchters worden opgeslokt in de maag van het peloton, al zullen ze er langs de achterdeur weer even snel uitvallen.

clock 16:58 Rechttoe rechtaan. 16 uur 58. Rechttoe rechtaan.

clock 16:50 16 uur 50. Lange lead-out. Het tijdsverschil tussen jager en prooi gaat de dieperik in. De sprintersblokken willen geen tweede kans laten liggen om een overwinning te pakken. Het verschil dat rest: 20 seconden. Nog een kleine 10 kilometer op de teller. . Lange lead-out Het tijdsverschil tussen jager en prooi gaat de dieperik in. De sprintersblokken willen geen tweede kans laten liggen om een overwinning te pakken. Het verschil dat rest: 20 seconden. Nog een kleine 10 kilometer op de teller.

clock 16:47 16 uur 47. Bernal blijft nog steeds op kop van het peloton fladderen. Hij krijgt de steun van zijn ploegmakker Castroviejo en twee blauwhemden van Alpecin-Deceuninck. Hayter en Groves zullen zich ongetwijfeld goed voelen. . Bernal blijft nog steeds op kop van het peloton fladderen. Hij krijgt de steun van zijn ploegmakker Castroviejo en twee blauwhemden van Alpecin-Deceuninck. Hayter en Groves zullen zich ongetwijfeld goed voelen.

clock 16:42 16 uur 42. Knibbel, knabbel, knuisje: het peloton nibbelt de voorsprong van de vluchters terug tot minder dan 40 seconden. De snelle mannen lachen in hun vuistje. Dan toch eens een "massa"sprint in Catalonië? . Knibbel, knabbel, knuisje: het peloton nibbelt de voorsprong van de vluchters terug tot minder dan 40 seconden. De snelle mannen lachen in hun vuistje. Dan toch eens een "massa"sprint in Catalonië?



clock 16:38 16 uur 38. Slechtvalk Bernal. Mooi beeld. Egan Bernal - die nog steeds aan de weg terug aan het bouwen is - zet zich even op kop om het peloton naar beneden te gidsen in de afdaling. De man van Ineos moest de vorige dagen steeds vroegtijdig afzwaaien op de beklimmingen, maar toont hier toch even zijn klasse. . Slechtvalk Bernal Mooi beeld. Egan Bernal - die nog steeds aan de weg terug aan het bouwen is - zet zich even op kop om het peloton naar beneden te gidsen in de afdaling. De man van Ineos moest de vorige dagen steeds vroegtijdig afzwaaien op de beklimmingen, maar toont hier toch even zijn klasse.

clock 16:34 De vroege vluchters houden nog een minuutje over op de top van de laatste beklimming. 16 uur 34. De vroege vluchters houden nog een minuutje over op de top van de laatste beklimming.

clock 16:26 16 uur 26. Quinn Simmons moet de rol verrassend lossen. De ambitieuze Amerikaan liet in eerdere interviews optekenen dat hij de komende jaren mee zou willen strijden in de klimklasseiekers. Dan lijkt er toch nog wat werk aan de winkel. . Quinn Simmons moet de rol verrassend lossen. De ambitieuze Amerikaan liet in eerdere interviews optekenen dat hij de komende jaren mee zou willen strijden in de klimklasseiekers. Dan lijkt er toch nog wat werk aan de winkel.

clock 16:20 16 uur 20. Coll de Lligabosses. De snelle mannen smeren nog even de beentjes in. Het peloton begint aan het laatste knikje van de dag. Op de Coll de Lligabosses moeten de sprinters bijna 4 kilometer overleven aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,8%. Daarna ligt de weg naar de sprint open. . Coll de Lligabosses De snelle mannen smeren nog even de beentjes in. Het peloton begint aan het laatste knikje van de dag. Op de Coll de Lligabosses moeten de sprinters bijna 4 kilometer overleven aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,8%. Daarna ligt de weg naar de sprint open.

clock 16:15 +1'40": versnelling in het peloton. Gedaan met de speeltijd. Alpecin-Deceuninck zet een mannetje op kop van het peloton. De andere grote blokken volgen dat voorbeeld. De kopgroep ziet zijn voorsprong terugvallen tot minder dan een minuut. . 16 uur 15. time difference +1'40": versnelling in het peloton Gedaan met de speeltijd. Alpecin-Deceuninck zet een mannetje op kop van het peloton. De andere grote blokken volgen dat voorbeeld. De kopgroep ziet zijn voorsprong terugvallen tot minder dan een minuut.

clock 16:06 De vijf vroege vluchters. 16 uur 06. De vijf vroege vluchters.

clock 15:58 15 uur 58. De afgelopen twee dagen waren lastig. Hopelijk lonkt er vandaag een kans voor de sprinters, maar in het heuvelachtige Catalonië moet je steeds met twee woorden spreken. Bryan Coquard (Cofidis) bij CyclingPro.net. De afgelopen twee dagen waren lastig. Hopelijk lonkt er vandaag een kans voor de sprinters, maar in het heuvelachtige Catalonië moet je steeds met twee woorden spreken. Bryan Coquard (Cofidis) bij CyclingPro.net

clock 15:51 15 uur 51. Vluchter David de La Cruz heeft een mikpunt vandaag. De Spanjaard van Astana is geboren in Sabadell, de aankomstplaats van vandaag. In zijn hoofd hoort hij de luide aanmoedigingen al, maar het peloton zou zijn vluchtersvreugde wel al eens vroeger kunnen overstemmen. . Vluchter David de La Cruz heeft een mikpunt vandaag. De Spanjaard van Astana is geboren in Sabadell, de aankomstplaats van vandaag. In zijn hoofd hoort hij de luide aanmoedigingen al, maar het peloton zou zijn vluchtersvreugde wel al eens vroeger kunnen overstemmen.