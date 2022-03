Bagioli schenkt Quick Step tweede zege in Catalonië, eindwinst voor Higuita

Andrea Bagioli (Quick Step-Alpha Vinyl) heeft de laatste rit in de Ronde van Catalonië gewonnen. Hij dichtte in de slotkilometer het gat op een groepje met klassementsmannen en won dan het sprintje. Het is de tweede zege voor de ploeg van Patrick Lefevere in deze ronde. De eindzee is voor Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe).