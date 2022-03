Higuita grijpt de macht in Ronde van Catalonië na Zuid-Amerikaanse putsch van meer dan 100km

Voor de zesde dag op een rij verandert de leiderstrui in de Ronde van Catalonië van schouders. Leider Joao Almeida kon vroeg in de zware rit richting Cambrils niet mee met Richard Carapaz en Sergio Higuita, die met z'n tweeën ruim 100km in de aanval reden. Carapaz won de rit, Higuita is de nieuwe leider.