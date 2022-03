Jonge Ethan Vernon bezorgt Quick Step-Alpha Vinyl spurtzege in Catalonië

Kijk naar de chaotische massaspurt:

Vernon wint chaotische finish

De nervositeit steeg in de laatste kilometer. Ilan Van Wilder kwam ten val na een rondpunt. Onze landgenoot, 17e in het algemeen klassement, stond lang aan de kant, maar kwam finaal toch binnen.

Vernon "Mijn ploeggenoten brachten me terug voor de sprint"

"In de 2e etappe kwamen we dicht bij de overwinning, maar vandaag werkte het wel", vertelt Ethan Vernon na de wedstrijd.

"Het was een chaotische wedstrijd. Door de 2e tussensprint scheurde het peloton in stukken, daardoor zat ik in een achtervolgende groep. We moesten vol aan de bak om het gat dicht te rijden. Ik dacht dat het voorbij was, maar mijn ploeggenoten brachten me terug."