Joao Almeida doorbreekt de Australische dominantie in de Ronde van Catalonië

De koninginnenrit in de Ronde van Catalonië is in het mandje van Joao Almeida (UAE) beland. De Portugees was ontketend op de slotklim, maar kon pas in een lastig sprintje afrekenen met Nairo Quintana en Sergio Higuita. De leiderstrui moet Almeida aan Quintana laten, al staat hij wel in dezelfde seconde.