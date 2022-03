Ben O'Connor slaat dubbelslag in Catalonië tussen de skiliften van La Molina

Henri Vandenabeele lanceerde meteen een offensief, maar de jonge Belg stond er alleen voor. Ook bij Ben O’Connor jeukte het en de Australiër ging al snel op en over Vandenabeele. Achter hem bewoog er nog wat in de groep der favorieten, maar de organisatie was zoek.

De eerste bergrit in de Ronde van Catalonië bood kansen voor de klassementsmannen. Het peloton zocht de Pyreneeën op met de Franse stad Perpignan als startplaats en de finish lag in het Catalaanse skioord La Molina.

In de slotkilometer hijgden de achtervolgers nog in de nek van O'Connor, maar hij kon zijn knappe solo nipt afronden. Juan Ayuso won de sprint van het uitgedunde peloton voor Nairo Quintana. O’Connor slaat een dubbelslag, want naast de ritzege pakt hij ook de leiderstrui.

O'Connor: "Ik heb de goeie vorm te pakken"

“Door ziekte verliep het moeizaam de afgelopen maand. Het geeft me een goed gevoel dat ik weer kan winnen. Het is fijn om vroeg in het seizoen een zege te pakken", vertelde Ben O'Connor na de wedstrijd.

O'Connor soleerde in de 3e etappe naar de overwinning. Op de slotklim ging hij er alleen vandoor. “Ik heb de goeie vorm te pakken en dat geeft me vertrouwen. Ik had niet verwacht dat ik solo ging winnen. Ik hoopte dat enkele renners me zouden volgen. Maar ik moest alleen gaan en ik ben blij dat ik kon volhouden.”

Morgen is het weer klimmen geblazen in de Ronde van Catalonië dus zal O'Connor bij de pinken zijn om zijn trui te verdedigen. “Morgen is er weer een klim die me ligt. Ik moet slim zijn en anticiperen op aanvallen. Ik heb er vertrouwen in dat ik de leiding kan vasthouden", aldus O'Connor.