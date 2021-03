Peter Sagan schiet raak en boekt eerste zege van het jaar in Catalonië

Peter Sagan gaf in de aankomstzone toe dat hij met een plannetje was opgestaan. "We hadden met de ploeg afgesproken dat we de wedstrijd wilden controleren", lachte de ex-wereldkampioen.

"Ik moet mijn ploegmaats bedanken dat ze de rit van begin tot einde in handen hebben genomen. Het was een snelle wedstrijd, het ging heel hard vanaf de start."

"Ik was wat moe na Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, maar ik ben heel blij met deze overwinning. Of ik morgen nog eens mijn kans ga? Ik denk het niet. Waarschijnlijk zullen de klassementsrenners dan wel het heft in handen nemen."