Matteo Trentin is de snelste van elitegroepje in Waalse openingsklassieker GP Samyn

17:15 17 uur 15. Matteo Trentin sprint naar winst in de GP Samyn. Matteo Trentin sprint naar winst in de GP Samyn

17:13 17 uur 13. Uitslag. Trentin Hofstetter De Bondt Dewulf Vliegen Campenaerts Van Gestel Van Lerberghe Tiller De Lie . Uitslag Trentin

17:12 17 uur 12. Nog eens de sprint: Van Gestel was de gangmaker met Trentin aan de koord. Hofstetter werd in de tang genomen door Van Lerberghe en kon zich te laat losrukken. Trentin hield net stand. . Nog eens de sprint: Van Gestel was de gangmaker met Trentin aan de koord. Hofstetter werd in de tang genomen door Van Lerberghe en kon zich te laat losrukken. Trentin hield net stand.

17:10 17 uur 10. Trentin! Het is Trentin dan toch eens gelukt. De Italiaan is de snelste. In een sprint op de macht houdt de kopman van UAE Hofstetter en De Bondt nipt af. Hofstetter zat even gevangen en kwam er net te laat uit. . Trentin! Het is Trentin dan toch eens gelukt. De Italiaan is de snelste. In een sprint op de macht houdt de kopman van UAE Hofstetter en De Bondt nipt af. Hofstetter zat even gevangen en kwam er net te laat uit.

17:10 17 uur 10. Van Gestel opent de sprint. . Van Gestel opent de sprint.

17:10 17 uur 10. Ze moeten opletten dat ze zicht niet misrekenen. Ze zijn nu zelfs aan het surplacen. . Ze moeten opletten dat ze zicht niet misrekenen. Ze zijn nu zelfs aan het surplacen.

17:09 17 uur 09. Niemand heeft overschot. Dewulf en Campenaerts zetten het in de fik, maar het is slechts een klein vuurtje. . Niemand heeft overschot. Dewulf en Campenaerts zetten het in de fik, maar het is slechts een klein vuurtje.

17:09 Laatste km. Daar is de vod. De Bondt doet het met een versnelling vanop de kop. Dat is nodig, want het peloton komt nu echt wel dichter. . 17 uur 09. Laatste km. Daar is de vod. De Bondt doet het met een versnelling vanop de kop. Dat is nodig, want het peloton komt nu echt wel dichter.

17:08 17 uur 08. De accordeon plooit dicht. Nog anderhalve kilometer. . De accordeon plooit dicht. Nog anderhalve kilometer.

17:07 17 uur 07. Nog 2 kilometer. Voorin drukken ze het tempo tot Campenaerts de snelheidsmeter weer de hoogte injaagt. Dewulf neemt over met een snedige versnelling. Trentin beseft het gevaar. . Nog 2 kilometer. Voorin drukken ze het tempo tot Campenaerts de snelheidsmeter weer de hoogte injaagt. Dewulf neemt over met een snedige versnelling. Trentin beseft het gevaar.

17:06 Chemin Belle Vue. Krijgen we afscheiding op deze stenen? Niet meteen. Vertrouwen ze allemaal op hun sprint? Het peloton komt een beetje dichter... . 17 uur 06. Chemin Belle Vue Krijgen we afscheiding op deze stenen? Niet meteen. Vertrouwen ze allemaal op hun sprint? Het peloton komt een beetje dichter...

17:04 17 uur 04. Voorin beginnen ze te rekenen. Op naar de Chemin Belle Vue, de lastige kasseistrook. Daarna wacht nog de hellende slotfase in Dour. . Voorin beginnen ze te rekenen. Op naar de Chemin Belle Vue, de lastige kasseistrook. Daarna wacht nog de hellende slotfase in Dour.

17:03 17 uur 03. In het peloton is de veer min of meer gebroken. Met hen houden we geen rekening meer. . In het peloton is de veer min of meer gebroken. Met hen houden we geen rekening meer.

17:01 17 uur 01. Trentin is snel, maar Hofstetter is op papier sneller. Dat boezemt de Italiaan duidelijk angst in. Van Lerberghe heeft weinig overschot. . Trentin is snel, maar Hofstetter is op papier sneller. Dat boezemt de Italiaan duidelijk angst in. Van Lerberghe heeft weinig overschot.

17:01 17 uur 01. Het was inderdaad Merlier die in de graskant was beland. We trekken een streep door zijn kansen. Al was het sowieso een waterkansje. . Het was inderdaad Merlier die in de graskant was beland. We trekken een streep door zijn kansen. Al was het sowieso een waterkansje.

17:01 17 uur 01. Het ziet er steeds beter uit voor de kopgroep. José De Cauwer. Het ziet er steeds beter uit voor de kopgroep. José De Cauwer

16:59 16 uur 59. Op de Côte des Nonettes zetten Trentin en Van Gestel de anderen onder druk. Niemand bezwijkt. We hebben nog één kasseistrook. . Op de Côte des Nonettes zetten Trentin en Van Gestel de anderen onder druk. Niemand bezwijkt. We hebben nog één kasseistrook.

16:58 16 uur 58. In het peloton moet er eentje zijn veldritcapaciteiten bovenhalen. Was dat Merlier? Dan is hij helemaal uitgeschakeld. . In het peloton moet er eentje zijn veldritcapaciteiten bovenhalen. Was dat Merlier? Dan is hij helemaal uitgeschakeld.

16:58 Boeken toe? Het is zowaar Cerny die het peloton aanvoert. Dat is niet meteen het beste teken. De kloof groeit: 31 seconden. . 16 uur 58. Boeken toe? Het is zowaar Cerny die het peloton aanvoert. Dat is niet meteen het beste teken. De kloof groeit: 31 seconden.