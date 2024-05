Andrea Vendrame slaat zijn slag in de Giro na sterke solo van 30 kilometer, Alaphilippe opnieuw animator

Italië boven in de Giro! Na drie keer Milan, één maal Ganna, één maal Vendrame en mooie ereplaatsen voor Pellizzari en Tiberi bewijst het Italiaanse wielrennen dat ze springlevend is. En het is nog niet voorbij: in Rome kan Milan de kroon op het werk zetten.

Voorbij met Ven-drama. Er werd vaak lacherig gedaan over de Italiaan, omdat niemand echt wist welk type renner hij was. Dat draaide nu in zijn voordeel uit. Andrea Vendrame is meer en meer van alle markten thuis, hij boekte zijn tweede zege ooit in de Giro.

Was het vandaag nog eens aan de vluchters? De overgangsetappe richting Sappada leek een vrijbrief voor aanvallers, na het startsignaal was het dan ook meteen bikkelen voor de ontsnapping van de dag. Na veel vijven en zessen rukte een grote kopgroep van 19 renners zich los. Jhonatan Narvaez was de dichtste belager van Tadej Pogacar op meer dan een uur, het slot ging er op in het peloton. In een mum van tijd verzamelden de vluchters meer dan vijf minuten, de winaar van etappe nummer 19 zat dus vooraan.

Ook ontsnappingskoning Julian Alaphilippe was opnieuw mee. Meteen was duidelijk dat Juju geen zin had in een grote klasuitstap.



De Fransman opende het spektakelstuk aan de voet van de Passo Duron. De machtsverhoudingen waren glashelder, zeven renners zonderden zich af.



Alaphilippe, Narvaez en Sánchez Pelayo rolden elk om beurt met hun spierballen, maar ze kregen elkaar er niet af.



Op 30 kilometer van de meet rook Andrea Vendrame dan zijn kans.



De Italiaan - op papier geen klimmer - sloop slim op kousenvoeten weg in de heuvelzone, zijn medevluchters talmden net iets te lang om het gat te dichten.



Dat varkentje zouden ze wel nog wassen. Wel, het keerde als een boomerang in hun gezicht terug.



Met de vocale steun van het thuispubliek kreeg hij vleugels, Alaphilippe en co kwamen geen meter dichter. Onbedreigd vloog hij naar de etappezege. Sappada was van Andrea!



Opnieuw succes dus voor Decathlon AG2R La Mondiale. De champagne zal knallen in de Franse teambus na hun tweede ritzege in deze Giro d'Italia.