Jonathan Milan kopt zijn tweede ritzege binnen in de Giro, Tim Merlier gedeclasseerd

Jonathan Milan (Lidl-Trek) heeft zijn puntentrui in de Ronde van Italië nog eens in de verf gezet. De Italiaan snelde in de 11e etappe naar zijn tweede ritzege in deze Giro. Milan remonteerde Tim Merlier (Soudal-Quick Step), die nog gedeclasseerd werd. De sprint werd verstoord door een valpartij met onder meer Fabio Jakobsen (DSM-Firmenich PostNL).

Dan zit hij eens goed en wel in het peloton na een vrij rustige dag, maar komt hij ten val in de slotkilometer. Fabio Jakobsen blijft niet gespaard van pech deze Giro en kon de vallende Mihkels voor hem niet meer ontwijken. Ook Cian Uijtdebroeks past in dit rijtje: de zieke witte trui ging niet meer van start.

Goed afgezet, maar net niet genoeg jus in de benen om het af te maken. Tim Merlier, nog herstellende van zijn val in de tijdrit, eindigde op plek 2, maar werd gedeclasseerd na een manoeuvre in de sprint. Overmorgen krijgt hij al een nieuwe kans.

De snelste man in deze Giro is voorlopig Jonathan Milan. In zijn paarse puntentrui snelde hij als eerste sprinter dit jaar naar dubbel ritsucces. Hij vloerde Merlier langs de Adriatische kust in een duel mano à mano.

Veerkracht tonen, moeten ze bij zijn ploeg gedacht hebben. Met 2 renners, de helft van de ploeg die nog over blijft in deze Giro, schoven ze mee in de vlucht van de dag.

Zijn 2e plek in de daguitslag speelde Merlier nog kwijt aan Kaden Groves , na een riskant manoeuvre in de sprint. Molano kon daardoor zijn sprint niet lanceren, met een declassering van Merlier tot gevolg.

Jonathan Milan kon niet anders dan blij zijn na een perfecte dag voor hem. "Het zijn niet de laatste 20 seconden of de overwinning die me gelukkig maken, maar het werk van de volledige ploeg voor mij. Ze steunden me ongelofelijk en brachten me op de cruciale posities. Dat maakt me gelukkig. Het is ongelofelijk wat ze zoals steeds voor me hebben gedaan. Ik moet hen vanuit de grond van mijn hart bedanken."

"Het was een moeilijke finale om te voorspellen. We hebben het zo goed mogelijk proberen te managen, want het was een tricky finale met wat bochten. Ik zat dan in het wiel van Tim Merlier, dus wat was perfect. Hij begon sterk, maar ik kon er voorbij."

"Het is heel speciaal om nu al 2e ritzeges te hebben. Vorig jaar was ik er vaak dicht bij, maar maakte ik wat fouten. Het belangrijkste is om te leren uit mijn fouten en voort te doen. Ik ben er heel trots op."

Ploegmakker Edward Theuns speelde zijn rol opnieuw in de voorbereiding richting het sprintsucces van Milan. “Jasper Stuyven heeft ons zo lang mogelijk beschermd in de slotkilometer. Johnny (Milan) ging dan mee in het wiel van Tim Merlier."

"Ik probeerde zijn wiel nog wat te beschermen, maar het was heel hectisch. Ik denk dat Johnny hier de sterkste sprinter is en dat hij heel goed omkaderd is. Misschien is hij op pure snelheid niet de rapste, maar hij is wel de sterkste. Hij heeft een lange sprint in zijn benen met zijn macht. Hij heeft heel veel spieren.”