Koen Bouwman rondt Nederlands feestje in de Giro af, met dank aan ploegmaat Tom Dumoulin

De 7e etappe in een notendop:

Herboren Dumoulin

Wat een dag voor Koen Bouwman. De Nederlander van Jumbo-Visma telde voor vandaag slechts 1 profoverwinning: een rit in de Dauphiné. Deze etappezege in de Giro is zonder twijfel de mooiste uit zijn carrière.

Toch zag het er lange tijd naar uit dat niet Koen Bouwman, maar zijn ploeggenoot Tom Dumoulin zou zegevieren. De voormalige Giro-winnaar -toonde zich onderweg de beste op de beklimmingen, maar geraakte niet weg.

Dumoulin reed zo hard, dat hij zijn ploeggenoot zelfs uit de wielen reed. Enkel medevluchters Bauke Mollema en Davide Formolo konden de boomlange Nederlander volgen, maar Bouwman volhardde en keerde alsnog terug.

Met 3 Nederlanders en 1 Italiaan doken we de finale van deze etappe in. Dat een van onze noorderburen aan het langste eind trekt mag dan ook geen verrassing zijn. Al hadden velen hun spaarcentjes wellicht ingezet op Dumoulin of Mollema.

Een herboren Tom Dumoulin reed zich helemaal leeg in dienst van Koen Bouwman. Dankzij een perfecte lead-out rondde die het teamwerk van Jumbo-Visma in stijl af. Bauke Mollema sprintte naar de 2e plaats, Davide Formolo werd 3de.