Jai Hindley vervult zijn roze droom in de Giro, sterke Sobrero wint de slottijdrit

Fase per fase

Fase per fase

clock 17:12 17 uur 12. Met roze fiets de arena in. Speciaal voor de gelegenheid heeft de mechanieker een roze fiets klaargezet voor Hindley. Daarmee rijdt hij triomfantelijk de arena binnen. . Met roze fiets de arena in Speciaal voor de gelegenheid heeft de mechanieker een roze fiets klaargezet voor Hindley. Daarmee rijdt hij triomfantelijk de arena binnen.

clock 17:10 17 uur 10. Hindley wint de Giro. Hij is nooit in de problemen gekomen tijdens deze tijdrit. Jai Hindley schrijft de Giro 2022 op zijn naam als eerste Australiër ooit. Hij durft zelfs niet te juichen vooraleer hij de streep overschrijdt. . Hindley wint de Giro Hij is nooit in de problemen gekomen tijdens deze tijdrit. Jai Hindley schrijft de Giro 2022 op zijn naam als eerste Australiër ooit. Hij durft zelfs niet te juichen vooraleer hij de streep overschrijdt.

clock 17:10 17 uur 10. Nog anderhalve kilometer voor Hindley. Het is een triomftocht voor de Australiër. . Nog anderhalve kilometer voor Hindley. Het is een triomftocht voor de Australiër.

clock 17:08 17 uur 08. Carapaz wordt tiende. De runner-up van deze Giro is binnen. Richard Carapaz heeft gestreden voor wat hij waard was. Een tiende plaats in de tijdrit is het verdict. . Carapaz wordt tiende De runner-up van deze Giro is binnen. Richard Carapaz heeft gestreden voor wat hij waard was. Een tiende plaats in de tijdrit is het verdict.

clock 17:08 17 uur 08. Carapaz komt er nu snel aan. De Ecuadoriaan kan terugblikken op een goede slottijdrit, maar zal te kort komen voor de eindoverwinning. Toch chapeau, Richard! . Carapaz komt er nu snel aan. De Ecuadoriaan kan terugblikken op een goede slottijdrit, maar zal te kort komen voor de eindoverwinning. Toch chapeau, Richard!

clock 17:06 17 uur 06. Landa is binnen . Landa bewijst nog maar eens dat tijdrijden niet zijn specialiteit is. Gelukkig is zijn voorsprong op Nibali voldoende groot. De Spanjaard komt binnen als 74e, maar staat straks wel op het eindpodium. . Landa is binnen Landa bewijst nog maar eens dat tijdrijden niet zijn specialiteit is. Gelukkig is zijn voorsprong op Nibali voldoende groot. De Spanjaard komt binnen als 74e, maar staat straks wel op het eindpodium.

clock 17:05 17 uur 05. Sobrero wint de rit. Nu iedereen bij het tussenpunt gepasseerd is, zijn we zeker: Matteo Sobrero boekt de grootste overwinning van zijn carrière en wint deze tijdrit. . Sobrero wint de rit Nu iedereen bij het tussenpunt gepasseerd is, zijn we zeker: Matteo Sobrero boekt de grootste overwinning van zijn carrière en wint deze tijdrit.

clock 17:04 17 uur 04. Nibali vierde. Nibali heeft zich kunnen herpakken in het tweede gedeelte. Hij finisht goed en verzekert zich van de vierde plaats. Zo lijkt de top 5 vast te staan. . Nibali vierde Nibali heeft zich kunnen herpakken in het tweede gedeelte. Hij finisht goed en verzekert zich van de vierde plaats. Zo lijkt de top 5 vast te staan.

clock 17:02 Hindley is evenknie van Carapaz. Hindley is ook sterk onderweg. Hij verliest slechts 1 seconde op Carapaz bij het tussenpunt. Zonder pech wint hij de Giro 2022. . 17 uur 02. time point Hindley is evenknie van Carapaz Hindley is ook sterk onderweg. Hij verliest slechts 1 seconde op Carapaz bij het tussenpunt. Zonder pech wint hij de Giro 2022.

clock 17:01 17 uur 01. Carapaz tiende op het tussenpunt. Carapaz is in orde. Hij zet de tiende tussentijd neer. We wachten wat Hindley doet. . Carapaz tiende op het tussenpunt Carapaz is in orde. Hij zet de tiende tussentijd neer. We wachten wat Hindley doet.

clock 17:00 17 uur . Bilbao zeker van top 5. Bilbao is erin geslaagd om Hirt op achterstand te houden. Kan hij Nibali nog inhalen voor de vierde plaats? . Bilbao zeker van top 5 Bilbao is erin geslaagd om Hirt op achterstand te houden. Kan hij Nibali nog inhalen voor de vierde plaats?

clock 16:59 16 uur 59. Carapaz klimt goed. Op een laag verzet klautert hij richting tussentijd. . Carapaz klimt goed. Op een laag verzet klautert hij richting tussentijd.

clock 16:58 16 uur 58. Ook Landa verliest al veel tijd bij het tussenpunt. Hij is pas 88e op meer dan twee minuten van Sobrero. . Ook Landa verliest al veel tijd bij het tussenpunt. Hij is pas 88e op meer dan twee minuten van Sobrero.

clock 16:56 16 uur 56. Het virtuele tijdsverschil tussen Carapaz en Hindley bedraagt op dit moment een schamele 4 seconden in het voordeel van de Ecuadoriaan. Voorlopig ziet het er dus goed uit voor Hindley. . Het virtuele tijdsverschil tussen Carapaz en Hindley bedraagt op dit moment een schamele 4 seconden in het voordeel van de Ecuadoriaan. Voorlopig ziet het er dus goed uit voor Hindley.

clock 16:55 16 uur 55. Nibali is niet goed. Nibali is bezig aan een zwakke tijdrit. Bij het tussenpunt verliest hij al 38" op Bilbao. Moet hij nog vrezen voor zijn vierde plek? . Nibali is niet goed Nibali is bezig aan een zwakke tijdrit. Bij het tussenpunt verliest hij al 38" op Bilbao. Moet hij nog vrezen voor zijn vierde plek?

clock 16:53 16 uur 53. Hindley is aan de voet van de klim. De tussentijden van de twee tenoren gaan ons al een heel pak wijzer maken. . Hindley is aan de voet van de klim. De tussentijden van de twee tenoren gaan ons al een heel pak wijzer maken.

clock 16:50 16 uur 50. Carapaz wordt luid aangemoedigd. Ook in de arena van Verona zagen we al beelden van enthousiaste Ecuadoriaanse fans. Zij geloven er nog in. . Carapaz wordt luid aangemoedigd. Ook in de arena van Verona zagen we al beelden van enthousiaste Ecuadoriaanse fans. Zij geloven er nog in.

clock 16:49 16 uur 49. Lopez verliest zijn negende plek aan Carthy. Hij verliest meer dan een halve minuut op de Brit. Lopez kan wel terugblikken op een hele mooie Giro. De Spanjaard reed lang in de roze trui en wint uiteindelijk de witte jongerentrui. . Lopez verliest zijn negende plek aan Carthy. Hij verliest meer dan een halve minuut op de Brit. Lopez kan wel terugblikken op een hele mooie Giro. De Spanjaard reed lang in de roze trui en wint uiteindelijk de witte jongerentrui.

clock 16:48 16 uur 48. Daar staat de roze trui. Ook de allerlaatste renner is van start gegaan: Jai Hindley is vertrokken. Op 26-jarige leeftijd kan hij geschiedenis schrijven door de eerste Australische winnaar van de Giro te worden. . Daar staat de roze trui Ook de allerlaatste renner is van start gegaan: Jai Hindley is vertrokken. Op 26-jarige leeftijd kan hij geschiedenis schrijven door de eerste Australische winnaar van de Giro te worden.