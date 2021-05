Numero due voor Caleb Ewan in de Giro, Tim Merlier finisht als 3e

Bekijk de ontknoping:

De 7e etappe van de Giro in een notendop:

Een dagje wachten op de explosie van Caleb Ewan

Niemand had een antwoord klaar: de Australiër hield met gemak Davide Cimolai en Tim Merlier af. In de stand verandert er niets.

Ewan kon niet meer in de wachtkamer blijven, reed een eerste sprint tot bij de Colombiaan en had dan nog een extra versnelling in petto.

Maar de trampoline werd genegeerd en een uitstekende Jasper De Buyst was de ideale controleur voor Caleb Ewan.

De sprinters krijgen niet al te veel kansen in deze Giro, waardoor de poging van 3 moedige vluchters (Simon Pellaud, Mark Christian en Umberto Marengo) al vanaf de eerste seconde het label "kansloos" kreeg.

"Mijn benen stonden in brand"

"Op zo'n uitdagende aankomst wist ik dat ik slim moest koersen", reageerde Caleb Ewan, "maar ook het teamwerk was van groot belang. Daarom koersten we in de finale zo alert voorin."

"Vooral op dat klimmetje vond ik dat van groot belang. Zo kon ik veel energie sparen voor de aankomst."

"Het was een erg zware finish, mijn benen stonden in brand", zei de Australiër nog. "Op 450 meter was ik al aan het sprinten."

Fernando Gaviria koos voor de vlucht vooruit. "Een andere renner kan je laten spartelen, Gaviria niet. Hij kan zo'n actie volhouden."

"Ik heb even een gat gelaten om op 200 meter van de streep voluit te gaan", legde de 5-voudige ritwinnaar in de Giro nog uit. Hij neemt ook de paarse puntentrui over van Giacomo Nizzolo.