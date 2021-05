Que si! Bernal wint ook de Giro, werkpaard Ganna graait tijdrit mee

17:12 17 uur 12. Bernal wint de Giro, Ganna de slotrit! Met zijn handen in de lucht komt Bernal triomferend over de streep. Na de Tour heeft hij nu ook de Giro op zijn erelijst staan. Zijn gouden ploegmakker Ganna wint de slotrit. . Bernal wint de Giro, Ganna de slotrit! Met zijn handen in de lucht komt Bernal triomferend over de streep. Na de Tour heeft hij nu ook de Giro op zijn erelijst staan. Zijn gouden ploegmakker Ganna wint de slotrit.

17:11 17 uur 11. Bernal geniet en blijft overeind. De toeschouwers vuren de roze trui aan. . Bernal geniet en blijft overeind. De toeschouwers vuren de roze trui aan.

17:11 Ultimo chilometro. Laatste kilometer voor Bernal! . 17 uur 11. Ultimo chilometro Laatste kilometer voor Bernal!

17:10 17 uur 10. Bernal duikt de laatste 2 kilometer binnen. Hij heeft nog 4 minuten om zijn eindzege veilig te stellen. . Bernal duikt de laatste 2 kilometer binnen. Hij heeft nog 4 minuten om zijn eindzege veilig te stellen.

17:09 17 uur 09. Caruso komt binnen als 17e. De voorlaatste renner is binnen! Damiano Caruso bekroont zijn sterke Giro met een 2e plaats in het eindklassement. . Caruso komt binnen als 17e De voorlaatste renner is binnen! Damiano Caruso bekroont zijn sterke Giro met een 2e plaats in het eindklassement.

17:07 17 uur 07. Nog 4 km voor Bernal. Bernal moet vooral waakzaam zijn in de laatste 2 kilometer. Daar reed Ganna lek en ging Cavagna onderuit. . Nog 4 km voor Bernal Bernal moet vooral waakzaam zijn in de laatste 2 kilometer. Daar reed Ganna lek en ging Cavagna onderuit.

17:06 17 uur 06. De roze sokken van Bernal zijn nog even hoog (maar ook niet té hoog) opgetrokken als bij de start van de tijdrit. Nog een vijftal kilometer is hij verwijderd van de eindzege. . De roze sokken van Bernal zijn nog even hoog (maar ook niet té hoog) opgetrokken als bij de start van de tijdrit. Nog een vijftal kilometer is hij verwijderd van de eindzege.

17:04 17 uur 04. Nog 4 km voor Caruso. Bij Caruso oogt het nu ook al wat minder stijlrijk. Maar de 33-jarige Italiaan zal straks wel voor het eerst op het eindpodium van een grote ronde prijken. . Nog 4 km voor Caruso Bij Caruso oogt het nu ook al wat minder stijlrijk. Maar de 33-jarige Italiaan zal straks wel voor het eerst op het eindpodium van een grote ronde prijken.

17:04 17 uur 04. Ganna heeft zijn zonnebril opgezet, terwijl hij Bernals prestatie volgt voor de televisie. Hij kruist zijn vingers zodat zijn kopman niets overkomt. . Ganna heeft zijn zonnebril opgezet, terwijl hij Bernals prestatie volgt voor de televisie. Hij kruist zijn vingers zodat zijn kopman niets overkomt.

17:03 Egan Bernal. 17 uur 03. Egan Bernal

16:59 16 uur 59. Bernal verliest 23 seconden op Caruso. In het virtuele klassement houdt Bernal nog ruim anderhalve minuut over op Caruso. Enkel een mechanisch defect of een val kan de Colombiaan nog van de eindzege houden in de laatste 10 kilometer van deze Giro. . Bernal verliest 23 seconden op Caruso In het virtuele klassement houdt Bernal nog ruim anderhalve minuut over op Caruso. Enkel een mechanisch defect of een val kan de Colombiaan nog van de eindzege houden in de laatste 10 kilometer van deze Giro.

16:58 16 uur 58. Caruso zakt wat weg bij het 2e tussenpunt. Van plek 8 naar plek 12. De kaarten liggen goed voor Bernal. . Caruso zakt wat weg bij het 2e tussenpunt. Van plek 8 naar plek 12. De kaarten liggen goed voor Bernal.

Voor Almeida zit de Giro erop.

16:55 Damiano Caruso. 16 uur 55. Damiano Caruso

16:54 16 uur 54. Yates krijgt tikje. Het verval is nu wel groot bij Simon Yates, de nummer 3 uit het klassement. 1'52" is zijn achterstand bij het 2e tussenpunt na 19,7 km. . Yates krijgt tikje Het verval is nu wel groot bij Simon Yates, de nummer 3 uit het klassement. 1'52" is zijn achterstand bij het 2e tussenpunt na 19,7 km.

16:53 16 uur 53. Wanneer Ganna in beeld komt in de hotseat, lacht de wereldkampioen zijn tanden bloot. Alles verloopt volgens plan: hijzelf wint de tijdrit, Bernal is op weg naar de eindzege. . Wanneer Ganna in beeld komt in de hotseat, lacht de wereldkampioen zijn tanden bloot. Alles verloopt volgens plan: hijzelf wint de tijdrit, Bernal is op weg naar de eindzege.

Ondertussen in de Dauphiné: een Belg verovert de 1e gele trui.