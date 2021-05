Caruso bekroont sterke Giro met ritzege, Bernal lijkt zegezeker

Fase per fase

17:05 17 uur 05. Bernal begint met 2 minuten voorsprong aan tijdrit. Stand na 20 etappes: 1. Bernal 2. Caruso op 1'59" 3. Yates op 3'23" 4. Vlasov op 7'07" 5. Bardet op 7'48" . Bernal begint met 2 minuten voorsprong aan tijdrit Stand na 20 etappes:



1. Bernal

2. Caruso op 1'59"

3. Yates op 3'23"

4. Vlasov op 7'07"

5. Bardet op 7'48"

17:01 17 uur 01 match afgelopen Caruso kraait victorie Caruso houdt zijn inspanning vol tot de streep. Bernal komt binnen als 2e op 24 seconden.

Martinez eindigt 3e, Bardet 4e. Almeida maakt de top 5 vol. Yates (6e) verliest 50 seconden op Caruso. Vlasov (7e) druppelt binnen op 1'13".



Carthy is 8e, Fortunato 9e, Pedrero 10e, Hirt 11e, Foss 12e en Bouwman 13e.

17:01 17 uur 01. Nog 500 meter. De ritzege lijkt niet meer uit Caruso's handen weg te glippen. De nummer 2 uit het klassement zal voor het eerst een etappe in een grote ronde winnen. . Nog 500 meter De ritzege lijkt niet meer uit Caruso's handen weg te glippen. De nummer 2 uit het klassement zal voor het eerst een etappe in een grote ronde winnen.

17:00 17 uur . Bardet valt ondertussen in handen van Bernal, die nu solo op zoek gaat naar Caruso. . Bardet valt ondertussen in handen van Bernal, die nu solo op zoek gaat naar Caruso.

16:58 Ultimo chilometro. Caruso klautert de slotkilometer in met 24 seconden voorsprong op Bernal en Martinez. Voor Almeida en Yates gaat het te snel. . 16 uur 58. Ultimo chilometro Caruso klautert de slotkilometer in met 24 seconden voorsprong op Bernal en Martinez. Voor Almeida en Yates gaat het te snel.

16:57 16 uur 57. Yates in moeilijkheden. Simon Yates heeft niet de benen van de voorbije dagen. De Brit hangt plots op enkele meters van Bernal, Martinez en Almeida, maar komt op karakter terug. . Yates in moeilijkheden Simon Yates heeft niet de benen van de voorbije dagen. De Brit hangt plots op enkele meters van Bernal, Martinez en Almeida, maar komt op karakter terug.

16:56 16 uur 56. Caruso solo. Voor Bardet is het tempo van Caruso te snel. Op 2 kilometer van de streep verdedigt hij een bonus van 20 seconden op Martinez, Bernal en Almeida. . Caruso solo Voor Bardet is het tempo van Caruso te snel. Op 2 kilometer van de streep verdedigt hij een bonus van 20 seconden op Martinez, Bernal en Almeida.

16:55 16 uur 55. Nog 2,5 km. Caruso geeft er nog eens een snokje aan, want de voorsprong verschrompelt tot 17 seconden. Bij de tussensprint bergop pikt Bernal 1 bonificatieseconde op. . Nog 2,5 km Caruso geeft er nog eens een snokje aan, want de voorsprong verschrompelt tot 17 seconden. Bij de tussensprint bergop pikt Bernal 1 bonificatieseconde op.

16:54 16 uur 54. In de groep van Bernal vertoeven enkel nog Martinez, Yates en Almeida. Vlasov krijgt een tikje, Carthy zit nog wat verder. . In de groep van Bernal vertoeven enkel nog Martinez, Yates en Almeida. Vlasov krijgt een tikje, Carthy zit nog wat verder.

16:52 16 uur 52. Bardet krijgt het moeilijk. 25 seconden houden Caruso en Bardet nog over. De Fransman begint wel meer en meer te klimmen in een zwoegende stijl. De steile laatste 2 kilometer zal beslissen over een mogelijke ritzege. . Bardet krijgt het moeilijk 25 seconden houden Caruso en Bardet nog over. De Fransman begint wel meer en meer te klimmen in een zwoegende stijl.



De steile laatste 2 kilometer zal beslissen over een mogelijke ritzege.

16:51 16 uur 51. Nog 4 km. Almeida, Carthy en Vlasov staan op breken. Zijn Bernal en Yates over enkele ogenblikken enkel nog met z'n tweeën op pad? . Nog 4 km Almeida, Carthy en Vlasov staan op breken. Zijn Bernal en Yates over enkele ogenblikken enkel nog met z'n tweeën op pad?

16:49 16 uur 49. Caruso danst op zijn pedalen, Bardet volgt zijn voorbeeld. De andere favorieten blijven sudderen op 32 seconden. Wie gooit daar als 1e een bommetje? . Caruso danst op zijn pedalen, Bardet volgt zijn voorbeeld. De andere favorieten blijven sudderen op 32 seconden. Wie gooit daar als 1e een bommetje?

16:48 16 uur 48. Nog 5 km. Enkel Bernal, Yates, Vlasov, Carthy en een herboren Almeida kunnen het helse tempo van Martinez volgen. Voorin houden Caruso en Bardet wel nog altijd goed stand: 35 seconden. . Nog 5 km Enkel Bernal, Yates, Vlasov, Carthy en een herboren Almeida kunnen het helse tempo van Martinez volgen. Voorin houden Caruso en Bardet wel nog altijd goed stand: 35 seconden.

16:45 16 uur 45. Nog 6 km. Almeida is op de sukkel in de favorietengroep. Martinez brengt Bernal en co tot op 30 seconden van Bardet en Caruso. . Nog 6 km Almeida is op de sukkel in de favorietengroep. Martinez brengt Bernal en co tot op 30 seconden van Bardet en Caruso.

16:43 16 uur 43. Caruso geeft Bilbao schouderklopje. Helemaal leeggereden zet Bilbao zich aan de kant. Caruso geeft zijn gouden knecht een tik op de schouders. Bardet en Caruso moeten het nu met z'n tweeën zien te klaren. . Caruso geeft Bilbao schouderklopje Helemaal leeggereden zet Bilbao zich aan de kant. Caruso geeft zijn gouden knecht een tik op de schouders. Bardet en Caruso moeten het nu met z'n tweeën zien te klaren.

16:42 16 uur 42. Daniel Felipe Martinez neemt Bernal op sleeptouw. Yates en Vlasov volgen in hun spoor. Nog 6,5 km! . Daniel Felipe Martinez neemt Bernal op sleeptouw. Yates en Vlasov volgen in hun spoor. Nog 6,5 km!

16:42 16 uur 42. In de kopgroep is de batterij van Storer helemaal leeg. Caruso en Bardet hebben nog 1 werkmier achter de hand: Pello Bilbao. . In de kopgroep is de batterij van Storer helemaal leeg. Caruso en Bardet hebben nog 1 werkmier achter de hand: Pello Bilbao.

16:40 Slotklim in deze Giro. Voor de laatste keer moeten de Giro-renners hun klimspieren aanspreken. Yates klemt zich vast in het wiel van Bernal. Ze komen tot op 36 tellen van Caruso. . 16 uur 40. Slotklim in deze Giro Voor de laatste keer moeten de Giro-renners hun klimspieren aanspreken. Yates klemt zich vast in het wiel van Bernal. Ze komen tot op 36 tellen van Caruso.

16:36 16 uur 36. Nog 10 km. Castroviejo daalt te hard, waardoor er een gaatje onstaat achter de rug van Bernal. Dat is niet de bedoeling, want zo is superknecht Martinez niet meer mee. . Nog 10 km Castroviejo daalt te hard, waardoor er een gaatje onstaat achter de rug van Bernal. Dat is niet de bedoeling, want zo is superknecht Martinez niet meer mee.