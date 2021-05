Beresterke Bettiol verzilvert bloedvorm in de Ronde van Italië

Alberto Bettiol (EF) heeft zijn eerste ritzege in een grote ronde te pakken. Meer nog, voor de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2019 is dit pas de 3e zege in zijn carrière. De Italiaan toonde zijn overmacht door Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) in de finale in te rekenen. Het peloton wandelde richting de finish.