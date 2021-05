Fortunato verrast op de Zoncolan, Bernal bevestigt en Evenepoel verliest tijd

De 14e etappe van de Giro in een notendop:

Evenepoel weer in de problemen in een afdaling

Remco Evenepoel was daar al in een 3e groep beland, maar kon de scheve situatie met zijn ploegmaats snel rechtzetten.

Nochtans hadden de Kazachen de koers helemaal kunnen doen kantelen, maar een tussensprint in een technische afdaling werd in de kiem gesmoord.

Deze Giro is en blijft een festijn voor de vluchters. Een elftal - met Bauke Mollema en George Bennett als grootste namen - wekte geen greintje jaloezie op bij Ineos.

Remco Evenepoel en zijn ploegmaats keren terug na breuk in afdaling:

Fortunato is de gelukkigste ziel op de Zoncolan

Hij is - tot eenieders verrassing - de opvolger van Chris Froome op de Zoncolan.

De 25-jarige Italiaan van het nietige Eolo-Kometa kroop naar de Sloveen en bleek op de moordende pentes de topspits in de testa della corsa.

De bonkige Jan Tratnik bevroor hun winstkansen, voor Lorenzo Fortunato was het pas echt kermis in de hel.

Na onder meer Gilberto Simoni, Ivan Basso en Chris Froome wint nu Lorenzo Fortunato op de Zoncolan:

Egan Bernal is outstanding

Bij de favorieten knakte de elastiek van Remco Evenepoel in de zone van de waarheid.

Net op dat moment toonde Simon Yates waarom het favorietenlabel voor aanvang van deze Giro toch gerechtvaardigd was.

Enkel Egan Bernal beantwoordde zijn impuls en in de slotkilometer had de Colombiaan nog een verschroeiende sprint in petto. Yates paste, Bernal omarmt zijn roze trui nog wat steviger.

Vooral Aleksandr Vlasov kwam de man met de hamer tegen: ondanks het labeur van zijn ploegmaats is hij zijn podiumplaats voorlopig kwijt. Evenepoel verloor anderhalve minuut op Bernal en is nu 8e.