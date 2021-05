Na 11 tweede plaatsen is het eindelijk bingo voor Giacomo Nizzolo in de Giro

Rit 13 van de Giro in een notendop

Beelden van de laatste kilometer

Slaapwandelen tot de laatste 10 kilometer

Een tapijt van 200 kilometer bracht de renners vandaag van Ravenna naar Verona, de stad van Romeo en Julia. In de ontknoping van dat beroemde toneelstuk van Shakespeare nam Julia een soort slaapmiddel om haar dood te simuleren, maar net zo goed had ze naar de beelden van deze etappe kunnen kijken.

We kregen namelijk de verwachte en gevreesde slaapverwekkende vertoning, waarbij 3 renners van de kleine Italiaanse ploegen, met daarbij de onvermijdelijke Pellaud en Marengo, als een veredelde publiciteitskaravaan voor het peloton mochten rijden.

Met een bijna sadistisch genoegen liet het peloton de koplopers zo lang mogelijk sudderen. Pas op 7 kilometer van de finish was het hapje echt klaar om binnengespeeld te worden.

De sprint zelf was minder volgens het boekje. Oss liet in de laatste 500 meter (onbewust) het gat vallen voor Affini, die meteen zijn kans rook. Gaviria durfde niet langer te pokeren, maar hij had toch niet de juiste kaarten in zijn hand. Die had Nizzolo, die in zijn slipstream was meegegleden wel. Met een machtige sprint gooide hij zijn ultieme troefkaart op tafel.