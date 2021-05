Evenepoel sneuvelt in Toscaanse grindoorlog, vluchter Schmid triomfeert

Remco Evenepoel lijkt een roze droom voor dit jaar definitief uit zijn hoofd te moeten zetten. Op de grindstroken moest hij de favorieten laten rijden, een ontketende Bernal draaide het mes in de finale nog wat extra in de wonde, waardoor Evenepoel meer dan 2 minuten verloor. De Zwitser Mauro Schmid was uiteindelijk de dagwinnaar in een waanzinnige etappe voor de geschiedenisboekjes.