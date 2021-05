Peter Sagan maakt teamwork af in Giro, Evenepoel loopt seconde in op Bernal

Bekijk de ontknoping:

De 10e etappe van de Giro in een notendop:

Heerlijke tussensprint, heerlijke eindsprint

Gianni Vermeersch en Dries De Bondt reden zich in de kijker met een 5e en 6e plaats. Morgen mag de riem er even af tijdens de rustdag.

Hij moest een eerste sprint rijden richting de loods van Fernando Gaviria, maar had nog voldoende power in zijn kuiten om het vakwerk van zijn ploeg af te ronden.

Terugkeren was uitgesloten, maar voor de echte massasprint kregen we nog een zeer smaakvol aperitiefhapje bij de tussensprint.

Met succes, want Dylan Groenewegen, Tim Merlier en Giacomo Nizzolo werden in die volgorde gedumpt.

Sagan: "Ploeg heeft indrukwekkend werk geleverd"

Net als vorig jaar moest Peter Sagan tot de 10e Giro-dag wachten op een succes. "Ik moet vooral mijn ploegmaten bedanken", benadrukte de Slovaak.

"Ze hebben indrukwekkend werk geleverd. Op het laatste klimmetje gingen ze vol op het gaspedaal staan. Enkele sprinters gingen overboord, maar niet alle sprinters."

Hoe komt het dat Sagan zolang moest wachten op een ritzege? "Toen Ewan zijn 2e rit won, was ik ook heel goed. Maar ik kwam toen dicht bij de dranghekken en kon een val maar net vermijden."

Dankzij zijn zege neemt Sagan de puntentrui over van Merlier. Is die mooie trui Sagans doel tot het einde van de Giro? "We bekijken het dag voor dag. We hebben nog een halve Giro voor de boeg."