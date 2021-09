EK tijdrijden: brons voor Evenepoel, Küng verknalt het feestje van Ganna

Voor het 6e jaar op een rij heeft België een medaille weggekaapt op het EK tijdrijden. Remco Evenepoel had gehoopt om na 2019 opnieuw de sterrentrui te veroveren, maar hij moest vrede nemen met het brons. In de strijd om het goud stak titelverdediger Stefan Küng wereldkampioen en thuisrijder Filippo Ganna de loef af.

3 toppers op een zakdoek halfweg

Als het wielerwetboek enige logica bevat, dan moe(s)t de wereldkampioen toch ook gewoon Europees kampioen worden?



Filippo Ganna was dé te kloppen man voor eigen volk en de Italiaanse straaljager ontgoochelde na 10,5 kilometer niet.



De regenboogtrui klokte de scherpste chrono, maar een Europese titel zou niet op een dienblaadje gepresenteerd worden.



Remco Evenepoel bokste in een andere gewichtsklasse, maar gaf amper 1"25 prijs. Titelverdediger Stefan Küng was de derde hond op 3"75.

De verhoudingen bij het tussenpunt:

Onverwachte wending in de staart

Ganna nam daarna Tadej Pogacar te grazen en leek op het goud af te stevenen in de ultraspannende driestrijd.



Evenepoel had de pech dat hij na Ganna gestart was en dus - in tegenstelling tot de andere bonken - geen mikpunt voor zich had.



Hij onderstreepte ook in het tweede gedeelte zijn uitmuntende tijdrit, maar naderde niet op Ganna: 6"86 was het verdict aan de finish.



Een medaille was binnen, maar de kleur zou bepaald worden door Küng.



De Zwitser reed een dijk van een tweede helft en boog zijn achterstand om in een vrij ruime voorsprong aan de finish: 7"70 op Ganna, 14"56 op Evenepoel. Dankzij een onverwachte ommekeer realiseerde Küng een halve stunt, na de olympische ontgoocheling is er nu ook een Europese dreun voor Ganna.



Na een tijdrit die niet op zijn lijf geschreven is, mag Evenepoel dan weer zeer tevreden zijn en met vertrouwen uitkijken naar de volgende afspraken. Rune Herregodts werd 13e.

Bekijk de spannende ontknoping:

Remco Evenepoel wordt aangevuurd door de Belgische selectie:

Winnaar Küng: "Nu wil ik die andere trui in Brugge"

Stefan Küng was uiteraard in zijn nopjes met zijn tweede Europese titel op een rij.



"Het was een snelle tijdrit, maar ik wist dat het, onder meer door de windrichting, belangrijk was om nog wat kracht over te houden in het slot", analyseerde Küng zijn inspanning. "Bij het tussenpunt lagen Filippo Ganna en Remco Evenepoel nog binnen handbereik. Een achterstand goedmaken, dat is een kwaliteit van mij." "Ik bleef duwen en ik herinnerde me nog mijn 4e plaats van Tokio, waar ik het podium net miste. Ik wist dus dat het verschil heel klein kon zijn." "Het is fijn om deze trui te behouden", besloot de Zwitser van Groupama-FDJ, "maar mijn grote doel is een nieuwe trui op 19 september in Brugge. Ik werk sinds de Spelen richting het WK tijdrijden."

Evenepoel: "Heel blij dat ik in de buurt kom: goed teken met zicht op WK"

Herregodts: "Mag tevreden zijn: heb geen fouten gemaakt"