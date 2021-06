Richie Porte wint Dauphiné, Padoen juicht zowel zaterdag als zondag

Padoen pakt zijn 2e ritzege op rij in de Dauphiné, leider Porte komt niet meer in de problemen

De top 8 stond nog binnen de minuut voor de aanvang van deze pittige slotrit en dus maakten de klassementsrenners zich niet erg druk over de ruime vlucht die zich al snel vormde. Het Belgische tintje kwam van Sander Armée en even later ook van Jan Bakelants, die samen met twee makkers nog de grote oversteek naar de vlucht maakte.

Maar de meest opvallende naam voorin was ongetwijfeld die van Mark Padoen. De renner uit Oekraïne pakte gisteren zijn eerste grote zege en had nu zijn zinnen gezet op de bergtrui. Op het eerste klimmetje liet hij nog punten liggen, maar daarna pakte hij overal de volle buit.

Op de Joux Plane, een klim van buiten categorie, vond hij nog genoeg olie in de tank om er alleen vandoor te gaan. Zijn versnelling deed de vlucht van de dag breken en barsten en Padoen ging solo op weg naar Les Gets. Hij zakte niet meer in en kwam met een kamerbrede glimlach over de streep.