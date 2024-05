Emilien Jeannière knalt na zenuwslopende slotfase naar langverwachte overwinning in Boucles de la Mayenne

Zesde in Kuurne-Brussel-Kuurne, vijfde in de GP Monseré, vijfde in de Lotto Famenne Ardenne Classic en tweede in de Antwerp Port Epic ...



Emilien Jeannière stapelde de ereplaatsen dit seizoen op, maar vandaag mocht de snelle Fransman ook zelf eens vieren. In de eerste rit in lijn van de Boucles de la Mayenne sloeg Jeannière op het perfecte moment toe.



Nadat een trio vluchters het aanstormende peloton tot in de laatste meters op de proef stelde, bleef de 25-jarige renner van Team Total Direct Energie ijzig koel in de voorposten van het pak. Zelfs toen er vooraan gevallen werd.



Jeannière etaleerde zijn snelle benen met een lange inspanning in de laatste oplopende meters en verschalkte zo zijn landgenoten Paul Penhoët en Axel Zingle, die respectievelijk tweede en derde werden. Onze landgenoot Milan Menten werd vijfde.



Benoît Cosnefroy - die de proloog op zijn naam schreef - blijft de leider in de Franse rittenkoers.