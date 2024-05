Benoit Cosnefroy boekt met proloog in Boucles de la Mayenne zevende seizoenszege

Benoit Cosnefroy heeft zijn goede vorm meegenomen naar Boucles de la Mayenne. De Franse klimmer van Decathlon-AG2R was de snelste in een korte tijdrit met start en aankomst in Laval. Ivo Oliveira (UAE) strandde op 1 seconde, Samuel Watson (Groupama-FDJ) vervolledigde het podium.