Marianne Vos sprint naar winst, maar juicht bijna te vroeg

De speciale corona-editie van de Amstel Gold Race bij de vrouwen werd een nagelbijter.

Annemiek van Vleuten gooide op de Cauberg de knuppel in het hoenderhok. Maar de Nederlandse favoriete werd opgerold door Katarzyna Niewiadoma, de winnares van 2019.



Enkel Elisa Longo Borghini kon de sprong maken naar de Poolse. Het duo leek in een sprint met z'n tweeën te moeten strijden voor de zege. Maar in de slotkilometer treuzelde zowel Longo Borghini als Niewiadoma veel te veel.

Een groepje met Marianne Vos viel het kopduo nog op de nek. Vos trok door en lanceerde de sprint. De Nederlandse begon al vroeg haar zege te vieren, maar kreeg in de slotmeters nog weerstand van Vollering.

Vos twijfelde meteen na de aankomst of ze wel gewonnen had. Had ze te vroeg haar armen in de lucht gegooid? De finishfoto kon Vos op haar gemak stellen: ze wint op haar 33e voor het eerst de Amstel Gold Race.

Met ook nog Vollering en Van Vleuten kleurde het volledige podium rood, wit en blauw. Het is trouwens al de vijfde keer dat een Nederlandse kon zegevieren in de Amstel Gold Race. En dat op slechts zeven edities.