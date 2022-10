Yellow Tigers grijpen naast kwartfinale op WK na nederlaag tegen sterk China

Na de nederlaag tegen volleybalgrootmacht Brazilië was de opdracht voor de Yellow Tigers duidelijk in hun laatste groepswedstrijd tegen China, het nummer vijf van de wereld. België moest met 3-1 of 3-0 -stunten om zich bij de laatste acht op het WK te scharen.

Tegen toplanden Italië en Brazilië hadden de Tigers op dit WK al laten zien dat ze met de absolute wereldtop konden wedijveren. Tweemaal won het toen de openingsset, maar dit keer liep de start bij de Belgen stroever.

De Belgische receptie draaide vierkant en in de opbouw werden te vaak de foute keuzes gemaakt. Een sterk China kon teren op middenspeelster Wang en de indrukkwekkend hoekaanvalster Li om comfortabel set één te pakken: 25-18.

De Tigers stonden met de rug tegen de muur, want ze moesten nu drie sets op een rij winnen om zich nog te plaatsen voor de kwartfinale. Dat mirakel kwam er niet. De Belgen haalden niet hun niveau van de voorbije dagen, China was ook in set twee een maatje te groot.

Geen kwartfinale dus voor de Tigers, die desondanks wel nog het beste van zichzelf gaven in set drie. Tot diep in het slot streed België nog om setwinst, maar uiteindelijk was het toch opnieuw China dat aan het langste eind trok.

België mag hoe dan ook terugkijken op een fantastisch WK, het beste uit de geschiedenis van Tigers. Afhankelijk van het resultaat van Nederland tegen Japan eindigen de Belgen 9e of 10e, daarmee doen ze beter dan de 11e plaats op het WK in 2014.