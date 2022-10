Yellow Tigers dromen 1 set tegen Japan, maar kunnen niet opnieuw stunten

clock 16:10 16 uur 10. Japan maakt het af in de 4e set: 25-22. Japan maakt het af in de 4e set: 25-22

clock 16:06 16 uur 06. EINDE: 3-1! Het WK volleybal van de Yellow Tigers begon vorige week met enkele uitstekende prestaties. Vandaag openden de Belgische volleybalvrouwen de tweede ronde van het toernooi tegen Japan. Een zoektocht naar bevestiging, met een wisselend gelaat. De Tigers begonnen sterk aan de partij en domineerden de eerste set (21-25). Maar nadien dicteerde het sterke en vinnige Japanse ploeg de wet. . EINDE: 3-1! Het WK volleybal van de Yellow Tigers begon vorige week met enkele uitstekende prestaties. Vandaag openden de Belgische volleybalvrouwen de tweede ronde van het toernooi tegen Japan. Een zoektocht naar bevestiging, met een wisselend gelaat. De Tigers begonnen sterk aan de partij en domineerden de eerste set (21-25). Maar nadien dicteerde het sterke en vinnige Japanse ploeg de wet.



clock 16:02 16 uur 02. De tijd dringt, Japan staat op 22! Maar voorlopig blijven de Belgen in leven. Cocommentator Dominique Baeyens. De tijd dringt, Japan staat op 22! Maar voorlopig blijven de Belgen in leven Cocommentator Dominique Baeyens

clock 16:00 16 uur . Bondscoach Gert Vande Broek en zijn Tigers steken de koppen nog eens bij elkaar. De bondscoach maant zijn ploeg aan om risico te nemen en niet te veel "brave balletjes" te versturen. Alles of niets! . Bondscoach Gert Vande Broek en zijn Tigers steken de koppen nog eens bij elkaar. De bondscoach maant zijn ploeg aan om risico te nemen en niet te veel "brave balletjes" te versturen. Alles of niets!

clock 15:57 15 uur 57. Wat een veerkracht bij de Belgen! De Tigers kruipen terug naar een 17-16-stand. De Belgische volleybalvrouwen tonen opnieuw vertrouwen in hun aanvalsspel, maar de dekselse Japanners slagen er nog te vaak in om de hete aardappel feilloos weer door te geven. . Wat een veerkracht bij de Belgen! De Tigers kruipen terug naar een 17-16-stand. De Belgische volleybalvrouwen tonen opnieuw vertrouwen in hun aanvalsspel, maar de dekselse Japanners slagen er nog te vaak in om de hete aardappel feilloos weer door te geven.

clock 15:54 15 uur 54. Dit is goed om te zien. De Belgen knokken zich terug in de partij. 13-12! Commentator Marc Willems. Dit is goed om te zien. De Belgen knokken zich terug in de partij. 13-12! Commentator Marc Willems

clock 15:40 15 uur 40. De Belgen laten zich niet kennen in de vierde set. Britt Herbots slaakt een kreet uit na een keiharde smash. De Belgische knalt de Tigers zo terug op een 7-5-score. . De Belgen laten zich niet kennen in de vierde set. Britt Herbots slaakt een kreet uit na een keiharde smash. De Belgische knalt de Tigers zo terug op een 7-5-score.

clock 15:40 15 uur 40. Yellow Tigers ondergaan wet van de sterkste in de 3e set: 25-16. Yellow Tigers ondergaan wet van de sterkste in de 3e set: 25-16

clock 15:38 15 uur 38. 2-1 voor Japan! De Yellow Tigers kunnen de eerste set niet bevestigen. De tweede deel van de tweede set was hoopvol, maar kwam te laat. Japan wint set 3 overtuigend met 25-16. . 2-1 voor Japan! De Yellow Tigers kunnen de eerste set niet bevestigen. De tweede deel van de tweede set was hoopvol, maar kwam te laat. Japan wint set 3 overtuigend met 25-16.

clock 15:32 15 uur 32. Twee hoopgevende momenten na elkaar. De Belgen zetten twee rally's naar hun hand. Kunnen de Belgische vrouwen verder op dit elan? 15-23. . Twee hoopgevende momenten na elkaar. De Belgen zetten twee rally's naar hun hand. Kunnen de Belgische vrouwen verder op dit elan? 15-23.

clock 15:25 15 uur 25. Recepties kunnen soms moeilijk zijn. Iedereen kent het wel: zaterdagavond te stevig gefeest, en dan op zondagvoormiddag cava onder uw neus geschoven krijgen op een receptie in de lokale parochiezaal. Elk zijn receptie-probleem. Ook de Yellow Tigers worstelen momenteel met de receptie van hun tegenstander. Japan pareert voorlopig alle aanvallen van onze landgenoten en zetten die nadien ook feilloos om in een eigen kans. Frustrerend. Het sprankelt even niet bij Herbots en co. . Recepties kunnen soms moeilijk zijn. Iedereen kent het wel: zaterdagavond te stevig gefeest, en dan op zondagvoormiddag cava onder uw neus geschoven krijgen op een receptie in de lokale parochiezaal. Elk zijn receptie-probleem. Ook de Yellow Tigers worstelen momenteel met de receptie van hun tegenstander. Japan pareert voorlopig alle aanvallen van onze landgenoten en zetten die nadien ook feilloos om in een eigen kans. Frustrerend. Het sprankelt even niet bij Herbots en co.

clock 15:22 15 uur 22. Het is een makkelijke, maar moeilijk uit te voeren opdracht: We moeten Britt Herbots weer in de wedstrijd brengen. Cocommentator Dominique Baeyens. Het is een makkelijke, maar moeilijk uit te voeren opdracht: We moeten Britt Herbots weer in de wedstrijd brengen. Cocommentator Dominique Baeyens

clock 15:18 15 uur 18. De Tigers zijn deze keer wel op hun hoede. Na het mislukte begin van set 2, zijn onze Belgen de evenknie in de derde set. Met een 4-4-score overleefden de Tigers het beginoffensief van hun tegenstander. . De Tigers zijn deze keer wel op hun hoede. Na het mislukte begin van set 2, zijn onze Belgen de evenknie in de derde set. Met een 4-4-score overleefden de Tigers het beginoffensief van hun tegenstander.

clock 15:15 15 uur 15. We moeten opnieuw de controle op onze opslag vinden. Daarnaast moeten we weer het tempo opkrikken en iets meer risico leggen in ons spel. Bondscoach Gert Vande Broek. We moeten opnieuw de controle op onze opslag vinden. Daarnaast moeten we weer het tempo opkrikken en iets meer risico leggen in ons spel. Bondscoach Gert Vande Broek

clock 15:10 15 uur 10. Japan pakt set 2 met 25-20. Japan pakt set 2 met 25-20

clock 15:09 15 uur 09. 1-1! De Tigers genoten in het begin van de 2e set te veel na van hun uitstekende 1e. Hierdoor keken de Belgen meteen aan tegen een serieuze kloof van 6 punten. De Belgische volleybalvrouwen knokten nog dapper terug, maar hadden alle moeite van de wereld met het tempo van de vinnige Japanners. . 1-1! De Tigers genoten in het begin van de 2e set te veel na van hun uitstekende 1e. Hierdoor keken de Belgen meteen aan tegen een serieuze kloof van 6 punten. De Belgische volleybalvrouwen knokten nog dapper terug, maar hadden alle moeite van de wereld met het tempo van de vinnige Japanners.

clock 15:04 15 uur 04. There is no I in Japan. Japanners worden vaak geroemd om hun collectieve ingesteldheid. Ook het nationale volleybalteam ademt die kernwaarde. Pars pro toto. De roodhemden nemen elk hun rol en verantwoordelijkheid op in de ploeg. Een sterk blok, zonder échte individuele sterren. . There is no I in Japan Japanners worden vaak geroemd om hun collectieve ingesteldheid. Ook het nationale volleybalteam ademt die kernwaarde. Pars pro toto. De roodhemden nemen elk hun rol en verantwoordelijkheid op in de ploeg. Een sterk blok, zonder échte individuele sterren.

clock 14:56 14 uur 56. Marlies Janssens toont zich dodelijk op haar opslag. Het nummer 13 van de Tigers blaast de libero van Japan omver met een loeiharde streep. Time-out bij 18-12. . Marlies Janssens toont zich dodelijk op haar opslag. Het nummer 13 van de Tigers blaast de libero van Japan omver met een loeiharde streep. Time-out bij 18-12.

clock 14:55 14 uur 55. De Tigers knokken terug in de tweede set. Opeens telt de kloof slechts drie punten meer. Bij 12-9 kan alles nog. Dat lijken nu ook de Belgen te beseffen. . De Tigers knokken terug in de tweede set. Opeens telt de kloof slechts drie punten meer. Bij 12-9 kan alles nog. Dat lijken nu ook de Belgen te beseffen.