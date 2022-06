Yellow Tigers gaan na tiebreak voorbij Bulgarije in Volleyball Nations League

België versloeg Bulgarije vannacht in de Nations League met 3-2 (25-22, 25-23, 20-25, 20-25 en 17-15) na een nagelbijter van maar liefst 2 uur en 20 minuten.

De wedstrijd had heel wat voeten in de aarde. Na een kanonstart kwamen onze landgenoten op een 2-0-voorsprong. Maar de Bulgaren brulden brutaal terug en kwamen weer op gelijke hoogte.

Gelukkig had de Belgische ploeg nog wat overschot in de tank. De Tigers trokken de tiebreak met 15-13 knap naar zich toe. Vooral Britt Herbots schakelde opnieuw een tandje hoger en kroonde zich weer tot Belgische topscoorder met 26 punten.

Het was de derde overwinning van de Yellow Tigers in acht Nations League-wedstrijden, zo klimmen Herbots en co naar de 11e plaats. Een dag eerder hadden de Belgen van Gert Vande Broek al hetzelfde resultaat behaald tegen Polen. Op woensdag verloren de Belgische volleybalvrouwen wel met 3-0 van China en op donderdag met 3-1 van Canada.

De derde week van de Nations League staat gepland van 30 juni tot 3 juli in Calgary, Canada. De Tigers krijgen een loodzwaar programma voorgeschoteld met wedstrijden tegen de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland en leider Japan. De beste acht ploegen plaatsen zich voor de finale in Ankara van 13 tot 17 juli.