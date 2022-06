Yellow Tigers knokken zich tegen Polen naar 2e zege in Nations League

België had in deze editie van de Nations League nog maar één keer kunnen winnen, maar de Yellow Tigers wonnen wel al vaak de 1e set. Dat gebeurde zaterdag ook opnieuw tegen Polen, dat rechtkrabbelde in set 2.



Nadat België en Polen de volgende twee sets verdeeld hadden, kwam het tot een tiebreak. Daarin leken de Poolse vrouwen bij 6-10 het laken naar zich toe te trekken.



Maar de Yellow Tigers, met alweer een beresterke Britt Herbots (33 punten), toonden veerkracht. De Belgische vrouwen knokten zich op karakter nog naar de winst. Het eerste matchpunt was meteen het goeie.

Voor het team van bondscoach Gert Vande Broek is het de 2e overwinning in de Nations League. Eerder hadden de Tigers ook al Thailand geklopt met 3-2. Veel tijd om van de zege te genieten is er niet. Morgen moeten de Belgen al opnieuw aan de bak. Dan is Bulgarije de tegenstander.