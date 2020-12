Beresterk Roeselare laat Modena wankelen, Italianen ontsnappen via tiebreak

Roeselare heeft net niet kunnen stunten tegen Modena in zijn 3e groepswedstrijd voor eigen volk in de Champions League. De Italianen waren nochtans de sterkste ploeg deze week, maar een onversaagd Roeselare won de 1e en de 3e set. De Italiaanse topclub was even in paniek, maar kon alsnog orde op zaken stellen: 25-27, 25-19, 22-25, 25-22, 15-11. Roeselare verlaat zo zonder winst het toernooi. In februari is de terugronde in Modena.