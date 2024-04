Met overtuigende 0-3-overwinning in topper tegen Standard klimt OHL weer naar gedeelde leidersplaats

Het blijft razend spannend in de Lotto Super League.



Zo heeft OH Leuven het té kloppen Anderlecht op de vijfde speeldag van de play-offs opnieuw bijgebeend aan de kop van het klassement in de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal.



Dit na een 0-3-overwinning op bezoek bij Standard, dat derde staat in de stand.



Toch was in de onderlinge topper al snel duidelijk dat Leuven dé uitdager met dienst zou worden voor Anderlecht. Tegen Standard kwam het na amper 2 minuten al op voorsprong via Zeni Martens.



Daarna drukte OHL gewoon door en zag het Jeslynn Kuijpers na een dik half uur een mooie combinatie over de linkerflank keurig tegen het net afwerken.



Met een héérlijke lange lobbal zou Nikée van Dijk het Leuvense feest in de 90e minuut uiteindelijk helemaal compleet maken: 0-3.



Eerder op de dag deelden Racing Genk en Club YLA, het vrouwenteam van Club Brugge, met 1-1 de buit. RSCA en OHL leiden nu de dans met 34 punten, voor Standard (32 ptn). Club en Genk volgen op de vijfde en zesde positie met 17 eenheden. AA Gent staat daartussen als vierde met 19 punten.