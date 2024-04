KRC Genk Ladies en Club YLA moeten beide teams tevreden zijn met een punt na intense tweede helft

KRC Genk Ladies en Club YLA verdelen de koek na een matige eerste helft en een intense tweede helft. Genk kwam daarin op voorsprong, maar Club YLA sloeg zich terug in de wedstrijd. De bezoekers maakten zelfs aanspraak op meer, al kon het in het slot ook het deksel op de neus krijgen. Genk pakt haar tweede punt in de play-offs van de Women Super League, voor Club YLA is het het eerste.

De hemelsluizen barsten in Zwartberg open bij het weerklinken van het fluitsignaal. Gedrenkt door de regen, bleef het voetbal tussen de hekkensluiters in de play-offs in de Women Super League uit. Beide op zoek naar een eerste driepunter in de play-offs.



Het klaarde wel nog redelijk snel op boven de oefenterreinen van Genk, voetballend deden Genk Ladies en Club YLA dat pas in de tweede helft.



KRC Genk kwam het vurigst uit de kleedkamer en zag dat na vijf minuten al beloond. Kapitein Vandersanden kopte een vrije trap van Vanzeir in doel voor de verdiende 1-0-voorsprong.



Het sein voor Club YLA om te reageren en de wedstrijd helemaal te laten ontploffen. Gielen trapte een afvallende bal uit een hoekschop heerlijk in doel: 1-1.



De vrouwen van Club Brugge roken een kans op hun eerste 3 punten en stoomde door. Het drukte de thuisploeg helemaal terug op de eigen helft en verzamelde een handvol kansen. Maar Kerkhove, Gielen en Vanmechelen vonden geen nieuwe weg naar doel.

En bijna kregen ze nog het deksel op de neus, maar dat was buiten doelvrouw Covent gerekend die haar ploeg met een combo aan goede reflexen in het slot redde van een 0 op 15.



Beide ploegen moeten tevreden zijn met een gedeeld punt. Voor Genk het tweede, voor Club het eerste. De enige betekenisvolle rol voor de ploegen in de play-offs is enkel nog trachten scherprechter te zijn in het titeldebat tussen Anderlecht, Standard en OHL.