Anderlecht klopt grote rivaal OH Leuven en pakt de leiding over

Waar Anderlecht en OHL in de reguliere competitie domineerden – Leuven verloor daarin zelfs geen enkele match – konden ze gek genoeg geen van twee in hun eerste 2 matchen winnen, laat staan punten pakken.



OH Leuven telde 2 punten meer dan Anderlecht voor deze topper. Die kende de nodige spanning, maar was niet van het hoogste niveau. Anderlecht begon het best, maar Wijnants liet een open doelkans net voor de doellijn onbenut.



De bezoekers konden niet meteen dreigen, op het half uur maakte Wijnants haar misser goed met een assist vanaf rechts: ze zag Minnaert in de 16 lopen en die fusilleerde Evrard van dichtbij.



In de tweede helft tapte OHL uit een heel ander vaatje. Ze drukten de thuisploeg tegen de eigen goal en dwongen heel wat grote kansen af, Maar Van Dijk, Janssens en Cranshoff lieten ze liggen.



Op basis van de hele wedstrijd was een puntendeling minstens gerechtvaardigd voor OHL, waar het verlies van de koppositie hard aankomt. Een verjaardag in mineur voor coach Jimmy Coenraets.