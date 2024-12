Late penalty van Chery is pleister op houten been: Antwerp gaat met de billen bloot tegen verrassend Charleroi

Voor Charleroi is het nog maar de tweede uitzege van het seizoen. Sinds de 1-4-overwinning bij STVV op de tweede speeldag kon Charleroi in 7 uitwedstrijden amper 1 punt pakken. Daar komt nu dus een langverwachte driepunter bij.

Nikola Stulic eiste een groot aandeel op in de ruime overwinning van Charleroi. De Serviër trof al in de tweede minuut raak en stelde de zege kort na de rust veilig met zijn tweede goal. Antwerp ligt de aanvaller duidelijk wel. Vorig seizoen scoorde hij maar één keer, uitgerekend tegen the Great Old.

0-3 na 54 minuten. Het was voor de Antwerp-supporters in het Bosuilstadion toch even knipperen met de ogen. Lammens kon een ongelukkige owngoal van Bataille nog net vermijden, maar in de herneming trof Stulic wél raak.



Zijn tweede goal van de wedstrijd, want amper 1 minuut en 15 seconden na de aftrap was het ook al raak voor de Servische aanvaller. Bij Antwerp konden ze een voorzet niet goed wegwerken en Stulic opende al vroeg de score voor Charleroi.



Het startsein van een eerste helft om duimen en vingers bij af te likken, met kansen bij de vleet. Chery en Kerk snuffelden aan de 1-1, maar de mogelijkheden voor de 0-2 waren talrijker. Nog voor het kwartier om was, liet Andreou van dichtbij een reuzenkans op een dubbele voorsprong liggen.



Ook Stulic morste met de kansen, de doelpuntenmaker had na een halfuur al een hattrick kunnen/moeten hebben. Na een knappe redding van Lammens op een schot van Bernier besloot de Serviër in de herneming op de lat en enkele minuten later mikte hij na een knappe tegenaanval nipt naast.