LIVE: Hrosovsky doet het wéér! Antwerp staat twee goals in het krijt tegen dominant Racing Genk

9 zeges op 10 wedstrijden voor Genk

Genk begon aarzelend aan het seizoen met 1 op 6, maar sindsdien is de club helemaal onder stoom gekomen met maar liefst 9 overwinningen in 10 wedstrijden. Enkel op bezoek bij Kortrijk beet Genk begin vorige maand verrassend in het zand.



Ook Antwerp is aan een straffe reeks bezig in de competitie. Sinds de thuisnederlaag eind augustus tegen KV Mechelen is Antwerp al 7 wedstrijden op een rij ongeslagen. Alleen KAA Gent en OH Leuven konden in die reeks punten afsnoepen van Antwerp.