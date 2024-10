Anderlecht en kersvers T1 Hubert gaan op bezoek bij rode lantaarn Beerschot

Paars vs. paars

Met Beerschot tegen Anderlecht staat vanavond een paarse clash op het menu in de Jupiler Pro League. Bij de thuisploeg is het dit seizoen kommer en kwel: de promovendus pakte amper 2 op 30 en ook extrasportief rommelt er van alles.



Anderlecht daarentegen houdt met 17 op 30 voorlopig bovenaan stand in de competitie. Na de vormdip en het ontslag van coach Brian Riemer is onder David Hubert de rust wedergekeerd. Hubert mag nu officieel als hoofdcoach de goede lijn proberen doortrekken.



Mis vanavond niets van de wedstrijd op deze pagina, met live tekstupdates vanaf 20.45 uur.