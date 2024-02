Matig Anderlecht ziet zege nog wegglippen na discutabele penalty voor KV Mechelen

Wéér geen zege voor Anderlecht. Ook in KV Mechelen voetbalde paars-wit weer zwak, maar leek het door een goal van invaller Vazquez toch drie punten mee te nemen. Tot KV Mechelen in het slot een goedkope penalty kreeg en Hairemans voor 2-2 zorgde. Door het puntenverlies is de kloof met Union al 10 punten.

Malinwa werd in de openingsfase weggeblazen door een fris Anderlecht, dat verdiend op voorsprong kwam. Thorgan Hazard kwam vogelvrij op een ingestudeerde hoekschop en schoof de bal langs Gaëtan Coucke in doel.

KV Mechelen moest het zonder Rob Schoofs doen vandaag, de metronoom van het Mechelse middenveld had last van koorts.

Besnik Hasi zette zijn troepen op scherp voor de tweede helft, Anderlecht bleef dan weer slapen.



Patris werd meerdere keren gepasseerd door de jonge Bill Antonio, die uiteindelijk ook eens optimaal profiteerde. Zijn knap schot ging overhoeks binnen via de paal.



Net wanneer je het gevoel kreeg dat Malinwa erover zou gaan, sloeg Anderlecht genadeloos toe. Vazquez, die een onzichtbare Dolberg was komen vervangen, stond op de juiste plaats in een flipperkastfase en kopte paars-wit opnieuw op voorsprong.



De thuisploeg gaf echter niet op, Schmeichel had een goede reactie in huis op een kopbal van Bates.



Het venijn zat hem echter nog in de staart, want Pflücke ging wel erg vlot naar de grond na een duel waarin Stroeykens zich breed maakte. Scheidsrechter De Cremer vond het toch voldoende voor een strafschop, Hairemans faalde niet vanop de stip.

Helemaal op het einde leek Hazard Anderlecht alsnog de volle buit te bezorgen, maar Coucke had nog een geweldige reflex in huis om een puntje thuis te houden.



Anderlecht was niet tevreden met de wedstrijdleiding, maar moet ook zeker naar zichzelf kijken. Door het nieuwe paars-witte puntenverlies komt Union al 10 punten los, KV Mechelen is weer een stap dichter bij het behoud.