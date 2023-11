KV Mechelen doet nieuwe trainer Besnik Hasi duidelijke zege in Kortrijk cadeau

Besnik Hasi (coach KV Mechelen): "We hebben 3 keer gescoord en de 0 gehouden, de jongens hebben het dus fantastisch gedaan. Het was zeker niet altijd mooi om te zien, maar de staat van het veld en de situatie waarin beide teams verzeild zijn geraakt, maakten het ook moeilijker. We hebben nu wat meer ademruimte en ik hoop dat we zo verder kunnen gaan, maar we hebben wel een heel moeilijk programma voor de boeg. Het deed ook deugd om eindelijk terug te zijn in de Belgische competitie."

Glen De Boeck (coach KV Kortrijk): "Ik heb geen uitleg voor hoe we aan de partij begonnen. We hadden er alles aan gedaan om iedereen scherp te krijgen, maar na 15 minuten loop je achter de feiten aan. Als je gewoon speelt "om te spelen" en nooit ballen in de box brengt, kan je niet scoren. En er zijn hier veel te veel jongens die gewoon spelen "om te spelen". We missen daarin kwaliteit en ervaring. Dat moet allemaal van ons als staff komen en dat is vermoeiend, de spelers moeten gewoon zelf verantwoordelijkheid nemen. We hebben een goeie transferperiode nodig en dan zien we wel."