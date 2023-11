Cercle Brugge sluit sterke heenronde in schoonheid af na kansenkermis tegen Eupen

Rune Paeshuyse (Eupen): "We verliezen opnieuw, maar kunnen toch wel wat positieve zaken onthouden. Bij die 1-0 is het niet de bedoeling dat die speler alleen vrij staat aan de tweede paal. Dat moeten we analyseren."

Kévin Denkey (Cercle): "Het is een lastige tegenstander die we hebben gerespecteerd. We hebben ons spel gespeeld en dat heeft geleid tot drie punten een clean sheet. Of ik baal dat ik weer niet heb gescoord? Zolang we winnen is het goed, en ik heb in de interlandperiode wel kunnen scoren."

Florian Kohfeldt (trainer Eupen): "We hebben één grote kans gekregen in de eerste helft, maar voor de rest waren het vooral halve kansjes. Een gelijkspel was mogelijk, maar we verliezen vandaag tegen een ploeg die het heel goed doet in het klassement en met enkele sterke spelers. We moeten realistisch zijn."

Miron Muslic (trainer Cercle): "We maakten het onszelf wat onnodig moeilijk, maar winnen uiteindelijk wel met een clean sheet. Dat is niet slecht. Het maakt me vooral blij dat spelers hebben gescoord die nog niet veel hebben kunnen scoren. Dat wil zeggen dat we als ploeg niet alleen afhankelijk zijn van Denkey."