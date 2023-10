De Champions League-kater is doorgespoeld: Antwerp kan tegen Eupen eindelijk nog eens winnen

Antwerp - Eupen in een notendop:

Antwerp recupereert snel van vroege tegenslag

Antwerp had een fikse kater overgehouden aan zijn Europese wedstrijd tegen Sjachtar deze week, Eupen zat met zijn 0 op 12 ook niet in vorm.

De Great Old wilde voor zijn eigen publiek iets goedmaken na de drie doelpuntenloze gelijke spelen in de competitie. Er was veel druk naar voor, maar bij de eerste tegenprik van Eupen was het al meteen raak.

Nuhu kwam in balbezit rechts in het strafschopgebied en twijfelde niet. De Ghanees schoof de bal knap overhoeks langs Butez, het is de tweede wedstrijd op rij waarin hij scoort.

De Eupense voorsprong bleef echter niet lang op het bord staan. Een vrije trap werd door Janssen hard naar doel gekopt. Slonina kon nog redding brengen, maar de rebound was een prooi voor Arthur Vermeeren. De youngster tikte eenvoudig binnen.

Antwerp was niet van plan nieuw puntenverlies te leiden. De Great Old drukte door en kreeg de ene kans na de andere. Vooral Vincent Janssen had een doelpunt mogen maken. Aan de overkant was Eupen nog één keer gevaarlijk: Finnbogasson kon een bal net niet in doel schuiven.



De Antwerpse verlossing kwam uiteindelijk opnieuw van Vermeeren. De metronoom van het middenveld bracht Balikwisha voor doel, die het piekfijn afwerkte. De vlag ging nog in de lucht, maar de VAR greep in. Antwerp op voorsprong bij de rust dus.