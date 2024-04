Anticlimax in Het Kuipje: Standard verpest allereerste overwinning in play-offs van Westerlo in 95e minuut

Hoewel Standard wel op voorsprong kwam, was het Westerlo dat het laken van de wedstrijd naar zich toe trok. Nog in de eerste helft maakte het 1-1 gelijk via het eerste doelpunt dit jaar van Frigan. Meteen na de rust deed het haasje over. Vooral dankzij twee missers van Laifis die zich twee keer de bal liet ontfutselen. Bij de eerste keer profiteerde Stassin ervan, bij de tweede keer moest Bodart een strafschop toestaan die Yow al te graag binnentrapte. Het sein voor de Standard-fans die bij het begin van de wedstrijd hun ongenoegen uitten met spandoeken, rookbommen en Bengaals vuur, om dan het Kuipje te verlaten. Zij zagen niet dat hun ploeg nog helemaal terugkwam in de wedstrijd. Bolat flaterde en schonk Alzate de 3-2. Dat leek eerst een voetnoot, maar in de toegevoegde tijd buffelde Laifis nog een hoekschop in doel.





En zo geeft Westerlo alweer een voorsprong weg, Standard redt een punt. Maar beide ploegen blijven op zoek naar hun eerste overwinning in de Europe Play-offs.