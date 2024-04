OH Leuven bevestigt goede vorm tegen slap STVV, dat gouden zaak vergeet te doen

Na een moeizaam seizoen lijkt OH Leuven te herleven in de Europe Play-offs. Na een stuntzege tegen Gent bevestigde het in eigen huis tegen STVV. In een zenuwachtige strijd zorgde invaller Youssef Maziz in de 83e minuut pas voor het eerste en enige doelpunt van de wedstrijd. STVV laat zo kostbare punten liggen om verder op te schuiven.