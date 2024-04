Gandelman flikt het weer voor Gent, dat zaakjes doet tegen rechtstreekse concurrent KV Mechelen

za 20 april 2024 21:55

KAA Gent einde 3 - 1 KV Mechelen 22' - Geel - Islam Slimani 23' - Verv. Ismaël Kandouss door Stefan Mitrovic 34' - Geel - Jordan Torunarigha 37' - Doelpunt - Tarik Tissoudali (1 - 0) 62' - Doelpunt - Islam Slimani (1 - 1) 65' - Doelpunt - Omri Gandelman (2 - 1) 69' - Verv. Daam Foulon door Patrick Pflücke 69' - Verv. Nikola Storm door Norman Bassette 69' - Verv. Mory Konaté door Ngal'ayel Mukau 75' - Doelpunt - Hong Hyun-seok (3 - 1) 76' - Verv. Matias Fernandez door Franck Surdez 79' - Verv. Islam Slimani door Lion Lauberbach 80' - Verv. Kerim Mrabti door Geoffry Hairemans 89' - Verv. Tarik Tissoudali door Momodou Lamin Sonko Jupiler Pro League - speeldag 4 - 20/04/24 - 20:02 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 37' Tarik Tissoudali 37' Tarik Tissoudali 1 - 0 62' Islam Slimani 1 - 1 Islam Slimani 62' 65' Omri Gandelman 65' Omri Gandelman 2 - 1 75' Hyun-seok Hong 75' Hyun-seok Hong 3 - 1

KAA Gent heeft eerste achtervolger KV Mechelen van zich afgeschud in de Europe Play-offs. Heel even leek het spannend te worden toen Slimani gelijkmaakte, maar het antwoord van goalgetter Gandelman volgde snel. In het klassement zet Gent Mechelen op 4 punten.

Gent - Mechelen in een notendop:

Sleutelmoment: Tot de 1-0 van Tissoudali is het een belabberde wedstrijd. Mechelen moet meer uit zijn schulp komen, en in de ruimte die daardoor valt kan er vrijer gevoetbald worden. Uiteindelijk krijgen de fans nog waar voor hun geld. Man van de Match: Met een doelpunt en een assist was Tarik Tissoudali cijfermatig de belangrijkste Buffalo, maar zijn bijdrage reikte verder dan enkel statistieken. De Marokkaan was voorin steeds aanspeelbaar en deed doorgaans iets goeds met de bal. Opvallend: Van Wandelman tot Gandelgol. Omri Gandelman scoorde ocharme twee goals in zijn eerste 25 competitiematchen voor Gent, tot hij plots ontplofte en tekende voor acht doelpunten in zijn laatste vijf. Wat een metamorfose!

Pas na het halfuur schiet Gent uit zijn krammen

KV Mechelen was niet naar de Planet Group Arena gekomen om opendeur te houden. Hasi had zijn elftal aangepast aan een alweer ongewijzigd Gent, en had zijn huiswerk grondig gemaakt. Een halfuur bevroren de bezoekers de wedstrijd. Tot Slimani balverlies leed en Brown met een strakke pass Tissoudali vond. Die maakte de eerste kans van de avond klinisch af. Meteen stond de match in brand. Schoofs zorgde - vanuit buitenspel - voor een Mechels antwoord, maar het was Gent dat aan de 2-0 snuffelde. Fernandez Pardo mikte in de rebound op een pegel van Brown onbegrijpelijk over. Na de rust werd de lijn doorgetrokken. Samoise verzorgde het voorbereidende werk en ditmaal trof Fernandez Pardo een Mechelaar op zijn weg. Roef pakte aan de overkant uit met een geweldige redding op een instinctief schot van Cobbaut. Weer aan de andere kant waande Brown zich op het wereldkampioenschap snooker. Via twee verdedigers caramboleerde zijn schot tegen de binnenkant van de paal. Gent zou zich de missers beklagen, want even later werd Slimani vergeten aan de tweede paal. De ervaren spits liet de kans niet liggen. De vreugde bij Malinwa was echter van korte duur. De bal viel immers voor de voeten van man in vorm Gandelman, en die aarzelde niet om er 2-1 van te maken. De Buffalo's lieten de voorsprong ditmaal niet glippen. Na een langdradige aanval veegde Tissoudali de bal naar Hong, die met een stijve knal de wedstrijd besliste. Mechelen spartelde nog even, maar mocht blij zijn dat Tissoudali in het slot een blunder van Garananga niet afstrafte.

Tissoudali: "Volgende week is weer cruciaal"

Tarik Tissoudali was uiteraard gelukkig met de overwinning. "Er konden wat dingen beter, maar ik ben blij dat we drie keer hebben gescoord. We hebben veel kansen gecreërd. Ik denk dat het een verdiende overwinning is." Tissoudali scoorde en liet scoren bij Gent. "De 3-1 was een ontlading, dan weet je dat je echt gewonnen hebt. Uiteindelijk gaat het om de drie punten en de concurrentie op afstand houden." Gent heeft de winst in de Europe Play-offs bijna in de knip. "Zo gemakkelijk is het niet. Volgende week is er weer een cruciale wedstrijd. Als we die winnen, hebben een grote stap gezet."