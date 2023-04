Eupen en Kortrijk weigeren degradatiestrijd te beslissen na billijk gelijkspel

KAS Eupen heeft de degradatiestrijd nog steeds in eigen handen en nam ook het cruciale duel tegen KV Kortrijk meteen in zijn pollekes.

De Kortrijkse knieën kletterden telkens wanneer Eupen - gedirigeerd door Stef Peeters - begon te counteren in de beginfase. De bezoekers trapten de degradatieduivels tot vier keer toe van zich af. Maar telkens zonder succes: drie keer stond de thuisploeg pal en een keer kreeg het de hulp van de VAR.



Kortrijk had zijn zenuwen duidelijk minder onder controle in de zenuwslag, maar leek op het half uur toch even te herademen. Het kreeg twee uitstekende kopkansen, maar het vizier van de West-Vlaamse luchtmacht stond eveneens scherp.



Eupen ontweek het spreekwoordelijke deksel op de neus, maar verdiende een voorsprong na een uitstekende eerste helft.