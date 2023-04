Antwerp gaat met owngoal en penalty op en over Cercle en maakt terrein goed op Union

Antwerp - Cercle Brugge in een notendop

Hotic zet bezoekers op 0-1 in intense eerste helft

Janssen, na zijn kuitblessure opnieuw in de basis, kreeg dankzij balverlies van Cercle de eerste kans. Hij botste op Majecki. Niet veel later ging de Poolse doelman knap in de voeten van diezelfde doorgebroken Janssen. Naarmate de eerste helft vorderde, kwamen de bezoekers opzetten. Daland kon koppen en Butez moest sneller dan Ueda bij een losse bal zijn.

Antwerp stelt met wat geluk orde op zaken

De tweede helft begon met een kans voor Muja, maar al snel nam Cercle over. De Vereniging snuffelde aan de 0-2 toen een voorzet van Siquet langs een gapend doel rolde. Gboho ramde een nieuwe kans niet zo ver naast. Daarna was het groen-zwarte vat af.

Antwerp nam de regie over en Cercle Brugge zocht zijn heil steeds vaker in vertragingsmanoeuvres. Het baatte weinig, want de kansen kwamen er toch. Een afgeweken schot van Vermeeren dwarrelde naast en Janssen schoot met veel venijn nipt naast. Kerk scoorde wel, maar in de opbouw liep De Laet dan weer buitenspel.

Popovic hielp de Great Old dan maar een handje. De verdediger strompelde op de doellijn en ramde de bal lullig in zijn eigen doel. De 1-1 was een bittere pil voor Cercle, maar de 1-2 was nog moeilijker te slikken. Een hoge bal viel ongelukkig op de arm van de niets vermoedende Somers. De VAR had het gezien en de bal ging op de stip, Alderweireld faalde niet.